У Запоріжжі поступово відновлюють водопостачання: майже всі райони вже з водою

Блекаут у Запоріжжі / © фото з соцмереж

У Запоріжжі після російських атак триває поетапне відновлення водопостачання, щоб уникнути гідроударів і можливих пошкоджень труб. Станом на зараз майже всі райони міста вже з водою.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в офіційному Telegram-каналі, подякувавши мешканцям за терпіння та витримку.

Фахівці комунальних служб працюють безперервно, контролюючи заповнення мереж і стабільність системи. Критична інфраструктура області перебуває під постійним наглядом, а допомога мешканцям залишається пріоритетом.

Окремо наголошується, що медичні заклади Запорізької області працюють у штатному режимі та забезпечені електроживленням.

Нагадаємо, через знеструмлення на Дніпровщині та Запоріжжі “УЗ” задіяла резервні тепловози для низки поїздів.

Залізнична інфраструктура працює на генераторах, вокзали забезпечені стабільним зв’язком та енергією.

Стало відомо, що рейси №734 (Київ-Дніпро), №37 (Запоріжжя-Київ), №119 (Дніпро-Холм) та №79 (Дніпро-Львів) затримуються.

Окрім бойових дій, на енергосистему почне тиснути негода: зранку 8 січня в Україну зайде потужний циклон, що може призвести до нових знеструмлень поза графіками.