День ангела 8 січня: кого та як вітати з іменинами

8 січня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 8 січня, день ангела

Який сьогодні, 8 січня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 8 січня

8 січня 2026 року привітайте з іменинами Антона, Віктора, Володимира, Георгія, Григорія, Дмитра, Євгена, Іллю, Михайла, Василису.

Антон — латинське походження, означає “вступати в бій”. В дитинстві часто буває в центрі уваги, самокритичний. В дорослому віці стає неординарним.

Віктор — латинське ім’я, перекладається як “переможець”. В дитинстві завзятий до навчання, цілеспрямований. В дорослому віці стає доброзичливим.

Володимир — старонімецьке коріння, тлумачиться як “володіє світом”. В дитинстві благородний, товариський. В дорослому віці стає оптимістичним.

Георгій — давньогрецьке походження, означає “землероб”. В дитинстві великодушний, щедрий. В дорослому віці стає трудівником.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “пильний”. В дитинстві впевнений в своїй правоті, дбайливий. В дорослому віці стає відкритим.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Деметрі”. В дитинстві спокійний, надійний. В дорослому віці стає комунікабельним.

Євген — давньогрецьке походження, означає “благородний”. В дитинстві делікатний, тонко відчуває. В дорослому віці стає мрійливим.

Ілля — давньоєврейське ім’я, перекладається як “мій Бог Яхве”. В дитинстві веселий, м’який. В дорослому віці стає імпульсивним.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться “хто як Бог”. В дитинстві щирий, вихований. В дорослому віці стає справедливим.

Василиса — давньогрецьке походження, означає “цариця”. В дитинстві уважна, доброзичлива. В дорослому віці стає запальною.

День ангела 8 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 8 січня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди йде поруч, оберігає від усього злого, надихає на добрі вчинки та веде до світла, добробуту й внутрішньої гармонії.

***

Щиро вітаю з іменинами! Бажаю, щоб ангел-охоронець щодня наповнював твоє життя спокоєм, вірою та надією, допомагав долати труднощі й дарував сили для здійснення найзаповітніших мрій.

**

З Днем ангела тебе! Нехай небесний покровитель завжди підказує правильний шлях, захищає у складні миті та благословляє кожен твій крок любов’ю, теплом і світлом.

***

Вітаю з Днем твого ангела-охоронця! Нехай його невидима присутність відчувається в добрих людях поруч, у щасливих подіях і в тихих митях радості, які роблять життя особливим.

***

Прийми щирі вітання з іменинами! Нехай ангел завжди тримає над тобою свої крила, береже від негараздів, дарує душевний спокій, натхнення та впевненість у завтрашньому дні.

