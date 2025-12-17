Сенат США ухвалив оборонний бюджет: що буде з фінансуванням України

Сенат США підтримав оборонний закон / © Associated Press

Сенат Сполучених Штатів остаточно підтримав щорічний закон про національну оборону (National Defense Authorization Act, NDAA), який визначає оборонну політику країни та фінансування військових програм на суму близько 900 млрд доларів. Документ ухвалили переконливою більшістю — 77 голосів «за» проти 20, після чого його передали на підпис президенту США Дональду Трампу.

Про це йдеться в повідомленні CNN.

Ключовим пунктом для України стало закріплення 800 млн доларів у межах Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI). Фінансування розраховане на два роки — 2026 та 2027, по 400 млн доларів щороку, і буде спрямоване на закупівлю озброєння та військових спроможностей.

Як повідомляє CNN, оборонний закон також містить положення, що обмежують можливість різкого скорочення американських військ у Європі — чисельність контингенту не може бути меншою за 76 тисяч осіб. Окремо передбачено 175 млн доларів для країн Балтії з метою посилення регіональної безпеки.

Скільки отримають союзники США в інших регіонах світу

Значна частина бюджету спрямована на підтримку союзників США, зокрема:

1 млрд доларів виділяється Тайваню,

1,5 млрд доларів — Філіппінам,

гарантується і повне фінансування ізраїльських систем протиповітряної оборони Iron Dome та David’s Sling.

Документ також передбачає підвищення грошового забезпечення американських військовослужбовців на 3,8%, а ще — скасування застарілих дозволів на застосування військової сили проти Іраку, ухвалених у 1991 та 2002 роках.

Окремим пунктом NDAA відновлює підтримку програм із пошуку та повернення українських дітей, яких незаконно вивезла Росія. Це рішення стало відповіддю на попереднє скорочення фінансування відповідних ініціатив.

Раніше оборонний бюджет був схвалений Палатою представників США, що відкрило шлях до його остаточного набуття чинності після підпису президента.

Нагадаємо, в Україні президент Володимир Зеленський вже підписав закон про державний бюджет на 2026 рік, який 3 грудня ухвалила Верховна Рада. Документ підтримали 257 депутатів. Із них — лише 193 представники «монобільшості».

Вні передбачає підвищення виплат освітяни, медикам та працівникам соціальної сфери. Не забули парламентарі й про себе, втричі збільшивши депутатський фонд. Проте грошей на збільшення зарплат військовим у державній скарбниці наразі не знайшлося.