“Усі варіанти на столі”: у Трампа відповіли на чутки про нові санкції проти Росії

У Вашингтоні заперечили ухвалення рішення щодо посилення санкційного тиску на РФ

Адміністрація Дональда Трампа тримає інтригу щодо можливого посилення тиску на Москву. Інформація про нові санкції з’явилася у ЗМІ, проте офіційні особи США закликають не поспішати з висновками.

Про деталі «санкційної дипломатії» пише Reuters.

Що кажуть інсайдери

За даними Bloomberg, Вашингтон готує новий пакет санкцій, спрямований на енергетичний сектор Росії. Мета — посилити тиск на Кремль у разі відмови від мирної угоди.

Серед можливих цілей:

Судна так званого російського тіньового флоту, які використовуються для експорту нафти в обхід обмежень.

Трейдери, які сприяють таким транзакціям.

Повідомляється, що міністр фінансів США Скотт Бессент обговорив ці кроки з європейськими послами, і про нові заходи можуть оголосити вже цього тижня.

Позиція Білого дому

У відповідь на публікації у ЗМІ чиновник Білого дому заявив Reuters, що президент Трамп ще не ухвалив жодних нових рішень.

«Роль агентств полягає в підготовці варіантів для виконання президентом», — пояснив посадовець.

Речник Міністерства фінансів США висловився ще категоричніше, назвавши «відверто неправдивими» висновки про те, що рішення вже ухвалені. Водночас він підтвердив готовність США діяти.

«Як ми говорили протягом кількох місяців, усі варіанти залишаються на столі для підтримки невтомних зусиль президента Трампа зупинити безглузді вбивства та досягти тривалого, міцного миру», — заявили в Мінфіні.

У Кремлі на повідомлення Bloomberg відреагували традиційно: заявили, що звіту не бачили, але будь-які санкції «шкодять зусиллям щодо налагодження відносин між США та Росією».

Нагадаємо, польський експерт Матеуш Піотровський вважає, що Росія хоче лише продовження війни та скасування санкцій. Росіяни намагаються затягнути переговори та залишаються за столом, тому Путін і запропонував Трампу вдруге зустрітися в Будапешті.