Зустріч, що змінить усе? : США та РФ проведуть нові переговори в Маямі

Спецпосланець президента США Стів Віткофф (праворуч), радник президента РФ з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков (ліворуч), генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв (другий праворуч) і зять Трампа Джаред Кушнер / © Associated Press

Цими вихідними в Маямі, ймовірно, відбудеться зустріч американських і російських посадовців у рамках зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на припинення війни в Україні.

Про це пише американське видання Politico з посиланням на власні джерела.

Плани залишаються незмінними, але якщо їх буде реалізовано цими вихідними, адміністрація Трампа представить результати останнього раунду переговорів російським чиновникам, які несильно змінили свої вимоги.

За словами одного з джерел, обізнаних з цим питанням, очікується, що до складу російської делегації увійде голова Російського фонду прямих інвестицій і представник Путіна Кирило Дмитрієв. Очікується, що американську сторону представлятимуть спеціальний посланець адміністрації Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер.

Віткофф і Кушнер на початку цього тижня провели тривалі переговори в Берліні з українськими та європейськими посадовцями, щоб узгодити гарантії безпеки США для Києва, територіальні поступки та інші питання, оскільки Вашингтон продовжував тиснути на Київ. США запропонували обіцянку взаємної оборони, подібну до тієї, яку вони дали членам НАТО, водночас Україна відмовилася від своєї вимоги негайно приєднатися до Альянсу.

Представники адміністрації Трампа вважають, що Росія прийме гарантії безпеки Заходу та членство України в ЄС в остаточній угоді. Але Путін у середу не показав жодних ознак того, що він відмовився від свого бажання практично покласти край існуванню України як суверенної держави.

США заявили, що незабаром планують скликати групу військових чиновників, які підтримують Україну, для подальшого узгодження технічних деталей щодо безпеки й території. Переговори між США та Росією в Маямі, схоже, були окремою ініціативою.

Очікується, що секретар РНБО Рустем Умєров також зустрінеться з американською делегацією перед переговорами між США та Росією, повідомила особа, знайома з цим питанням, додавши, що плани залишаються нечіткими.

Один європейський чиновник сказав, що війська «коаліції охочих», ймовірно, будуть задіяні в експлуатації літаків і безпілотників, водночас деякі європейські війська будуть розміщені на заході України, «щоб допомогти у відновленні українських сил, а не для служби на передовій».