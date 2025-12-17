Встреча, которая изменит все? : США и РФ проведут новые переговоры в Майами

Спецпосланник США Стив Уиткофф (справа), советник президента РФ по вопросам внешней политики Юрий Ушаков (слева), генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев (второй справа) и зять Трампа Джаред Кушнер / © Associated Press

В эти выходные в Майами, вероятно, состоится встреча американских и российских чиновников в рамках усилий администрации Трампа, направленных на прекращение войны в Украине.

Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Планы остаются неизменными, но если они будут реализованы в эти выходные, администрация Трампа представит результаты последнего раунда переговоров российским чиновникам, которые несильно изменили свои требования.

По словам одного из источников, осведомленных по этому вопросу, ожидается, что в состав российской делегации войдет глава Российского фонда прямых инвестиций и представитель Путина Кирилл Дмитриев. Ожидается, что американскую сторону будут представлять специальный посланник администрации Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Уиткофф и Кушнер в начале этой недели провели длительные переговоры в Берлине с украинскими и европейскими должностными лицами, чтобы согласовать гарантии безопасности США для Киева, территориальные уступки и другие вопросы, поскольку Вашингтон продолжал давить на Киев. США предложили обещание взаимной обороны, подобное тому, которое они дали членам НАТО, тогда как Украина отказалась от своего требования немедленно присоединиться к Альянсу.

Представители администрации Трампа считают, что Россия примет гарантии безопасности Запада и членство Украины в ЕС в окончательном соглашении. Но Путин в среду не показал никаких признаков того, что он отказался от своего желания практически положить конец существованию Украины как суверенного государства.

США заявили, что в скором времени планируют созвать группу военных чиновников, которые поддерживают Украину, для дальнейшего согласования технических деталей безопасности и территории. Переговоры между США и Россией в Майами, похоже, являлись отдельной инициативой.

Ожидается, что секретарь СНБО Рустем Умеров также встретится с американской делегацией перед переговорами между США и Россией, сообщил человек, знакомый с этим вопросом, добавив, что планы остаются нечеткими.

Один европейский чиновник сказал, что войска «коалиции желающих», вероятно, будут задействованы в эксплуатации самолетов и беспилотников, тогда как некоторые европейские войска будут размещены на западе Украины, «чтобы помочь в восстановлении украинских сил, а не для службы на передовой».