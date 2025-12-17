Польша начнет производить опасные боеприпасы: их могут передать Украине

Укреплена граница Польши с Беларусью / © Associated Press

Польша решила начать производство противопехотных мин впервые со времен Холодной войны. Варшава планирует развернуть их вдоль своей восточной границы, а также, возможно, экспортировать в Украину.

Об этом сообщил заместитель министра обороны страны Павел Залевский в комментарии Reuters.

Почти все европейские страны, граничащие с Россией, за исключением Норвегии, объявили о планах выйти из глобального договора (Оттавской конвенции) о запрете такого оружия. Польша хочет использовать противопехотные мины для укрепления своих границ с Беларусью и Россией.

По словам Павела Залевского, мины будут частью «Восточного щита» — оборонной программы, направленной на укрепление границ Польши с Беларусью и российским анклавом Калининград.

На вопрос, может ли производство мин начаться в следующем году, после завершения процесса выхода из Оттавской конвенции, Залевский ответил: «Я бы очень этого хотел… У нас есть такие потребности».

Польша в 1995 году сообщила ООН, что в середине 1980-х годов она отказалась от производства противопехотных мин, а экспорт такого оружия прекратился.

Государственная компания Belma, которая уже поставляет польской армии несколько других типов мин, заявила, что Польша будет оснащена миллионами мин в рамках программы «Восточный щит» для обеспечения безопасности своей 800-километровой (500-мильной) восточной границы.

«Мы готовимся к тому, что спрос со стороны Польши… будет составлять 5-6 миллионов мин всех типов», — сказал Reuters генеральный директор Belma Ярослав Закшевский.

Он добавил, что, хотя Министерство обороны еще не разместило заказ, компания сможет производить до 1,2 миллиона мин всех типов, включая противопехотные мины, в следующем году. Belma сейчас производит около 100 000 мин в год.

Поставки мин в Украину будут зависеть от производственных мощностей.

«Наша отправная точка — это наши собственные потребности. Но для нас Украина является абсолютным приоритетом, потому что европейская и польская линия безопасности пролегает на российско-украинском фронте», — сказал заместитель министра обороны Залевский.

Напомним, страна-агрессор Россия разместила в Беларуси два армейских корпуса, то есть около 360 тысяч боеготовых солдат, способных нанести удар по странам НАТО.