Дикая белая медведица усыновила чужого детеныша: невероятная история спасения

Медведица усыновила медвежонка / © скриншот с видео

Исследователи из Environment and Climate Change Canada и Polar Bears International подтвердили, что дикая белая медведица приняла детеныша, не являющегося ее биологическим потомком. Это редкое поведение зафиксировали камеры во время ежегодной миграции медведей вдоль западной части Гудзонового залива.

Об этом сообщает Popular Science.

История спасения

Главная героиня истории – медведица под кодовым номером X33991 . Весной 2025 года, когда она вышла из своего логова, с ней был только один маркированный детеныш .

Но уже осенью ее заметили уже с двумя малышами . Одно имело метку, а другое нет, что стало доказательством того, что второй медвежонок ей не родной.

Обеим медвежонкам сейчас около 10-11 месяцев, и они выглядят здоровыми.

Редкое явление

Это подлинная сенсация для зоологов. Популяцию в этом регионе изучают более 45 лет, отслеживая 4600 особей медведей.

«Этот случай — лишь 13 известный пример усыновления детенышей белого медведя», — отмечают ученые.

Почему медведица это сделала

Ученые не связывают это с изменением климата. Скорее всего, сработал мощный материнский инстинкт. В предыдущих подобных случаях биологические матери «приемных» детей часто были еще живы, что указывает на возможный «обмен выводками» (случайную путаницу), а не только спасение сирот.

Для самого малыша это спасение. Уровень выживаемости медвежат до взрослого возраста составляет около 50%, но наличие мамы значительно повышает эти шансы.

Сейчас команда анализирует генетические образцы, чтобы найти настоящую мать. А медведица X33991 вместе с двумя подопечными уже отправилась на морской лед охотиться на тюленей.

Напомним, природа пытается спасти белых медведей от вымирания из-за глобального потепления, что заставляет животных эволюционировать буквально в режиме реального времени. Ученые обнаружили, что у особей, живущих в более теплых регионах Гренландии, активизировались участки ДНК, ответственные за метаболизм.