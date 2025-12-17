Польща почне виробляти небезпечні боєприпаси: їх можуть передати Україні

Укріплений кордон Польщі з Білоруссю / © Associated Press

Реклама

Польща вирішила розпочати виробництво протипіхотних мін вперше від часів Холодної війни. Варшава планує розгорнути їх уздовж свого східного кордону, а також, можливо, експортувати до України.

Про це повідомив заступник міністра оборони країни Павел Залевський в коментарі Reuters.

Майже всі європейські країни, що межують з Росією, за винятком Норвегії, оголосили про плани вийти з глобального договору (Оттавської конвенції) про заборону такої зброї. Польща хоче використовувати протипіхотні міни для зміцнення своїх кордонів з Білоруссю та Росією.

Реклама

За словами Павела Залевського, міни будуть частиною «Східного щита» — оборонної програми, спрямованої на зміцнення кордонів Польщі з Білоруссю та російським анклавом Калінінград.

На запитання, чи може виробництво мін розпочатися наступного року, після завершення процесу виходу з Оттавської конвенції, Залевський відповів: «Я б дуже цього хотів… У нас є такі потреби».

Польща у 1995 році повідомила ООН, що в середині 1980-х років вона відмовилася від виробництва протипіхотних мін, а експорт такої зброї припинився.

Державна компанія Belma, яка вже постачає польській армії кілька інших типів мін, заявила, що Польща буде оснащена мільйонами мін у рамках програми «Східний щит» для забезпечення безпеки свого 800-кілометрового (500-мильного) східного кордону.

Реклама

«Ми готуємося до того, що попит з боку Польщі… становитиме 5-6 мільйонів мін усіх типів», — сказав Reuters генеральний директор Belma Ярослав Закшевський.

Він додав, що, хоча Міністерство оборони ще не розмістило замовлення, компанія зможе виробляти до 1,2 мільйона мін усіх типів, включаючи протипіхотні міни, наступного року. Belma наразі виробляє близько 100 000 мін на рік.

Постачання мін до України залежатиме від виробничих потужностей.

«Наша відправна точка — це наші власні потреби. Але для нас Україна є абсолютним пріоритетом, тому що європейська та польська лінія безпеки пролягає на російсько-українському фронті», — сказав заступник міністра оборони Залевський.

Реклама

Нагадаємо, країна-агресор Росія розмістила в Білорусі два армійські корпуси, тобто близько 360 тисяч боєготових солдатів, здатних завдати удару по країнах НАТО.