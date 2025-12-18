У Кривому Розі через атаку дронів Росії є поранені

Дрон / © ТСН.ua

Унаслідок шахедної атаки Росії по Кривому Рогу поранення дістали щонайменше двоє людей.

Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул у соцмережах.

За його словами, зафіксовано влучання у житлових кварталах міста. На місцях ударів виникли пожежі, які наразі ліквідовують рятувальники. Одразу після атаки розпочато аварійно-рятувальну операцію.

Для мешканців, які постраждали внаслідок обстрілу, розгортають штаб допомоги у найближчій школі — у тій самій локації, що й під час попередніх атак. Там людям надаватимуть необхідну підтримку.

Також, за інформацією міської влади, будівельні матеріали з матеріального резерву Кривого Рогу доставлять на місце приблизно за годину.

Наразі всі екстрені служби продовжують роботу, інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

