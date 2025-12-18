Дронова атака РФ на Черкаси: є пошкодження інфраструктури та перебої з електропостачанням

Дрон / © ТСН.ua

Російські війська здійснили дронову атаку на Черкаси. Внаслідок удару є пошкодження об’єктів інфраструктури.

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у соцмережах.

Крім того, у різних районах Черкас фіксують перебої з електропостачанням. Про це повідомляють місцеві.

За словами очільника ОВА, на місцях працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки. Детальніша інформація щодо масштабів пошкоджень та можливих постраждалих буде оприлюднена згодом.

Водночас Ігор Табурець наголосив, що загроза з повітря залишається, та закликав мешканців бути обережними й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що Кривий Ріг атакують БпЛА — відомо про вибухи і влучання.