Дронова атака РФ на Черкаси: є пошкодження інфраструктури та перебої з електропостачанням
Унаслідок дронової атаки російських військ на Черкаси зафіксовано пошкодження інфраструктури та перебої з електропостачанням у різних районах міста, загроза з повітря зберігається.
Російські війська здійснили дронову атаку на Черкаси. Внаслідок удару є пошкодження об’єктів інфраструктури.
Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у соцмережах.
Крім того, у різних районах Черкас фіксують перебої з електропостачанням. Про це повідомляють місцеві.
За словами очільника ОВА, на місцях працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки. Детальніша інформація щодо масштабів пошкоджень та можливих постраждалих буде оприлюднена згодом.
Водночас Ігор Табурець наголосив, що загроза з повітря залишається, та закликав мешканців бути обережними й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
