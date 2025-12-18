ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
672
Час на прочитання
1 хв

Дронова атака РФ на Черкаси: є пошкодження інфраструктури та перебої з електропостачанням

Унаслідок дронової атаки російських військ на Черкаси зафіксовано пошкодження інфраструктури та перебої з електропостачанням у різних районах міста, загроза з повітря зберігається.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Російські війська здійснили дронову атаку на Черкаси. Внаслідок удару є пошкодження об’єктів інфраструктури.

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у соцмережах.

Крім того, у різних районах Черкас фіксують перебої з електропостачанням. Про це повідомляють місцеві.

За словами очільника ОВА, на місцях працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки. Детальніша інформація щодо масштабів пошкоджень та можливих постраждалих буде оприлюднена згодом.

Водночас Ігор Табурець наголосив, що загроза з повітря залишається, та закликав мешканців бути обережними й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що Кривий Ріг атакують БпЛА — відомо про вибухи і влучання.

Дата публікації
Кількість переглядів
672
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie