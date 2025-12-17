- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 433
- Час на прочитання
- 1 хв
Кривий Ріг атакують БпЛА — відомо про вибухи і влучання
Ворог атакує Кривий Ріг. Жителів закликають перебувати в укриттях.
Пізно ввечері 17 грудня зафіксовано рух ворожих БпЛА у напрямку Кривого Рогу. В місті лунають вибухи. Відомо про постраждалих.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
«БпЛА на Кривий Ріг з півдня», — йдеться у повідомленні.
Жителів закликають перейти до укриттів.
За даними моніторингових каналів, лунають вибухи, стало відомо про пожежу. У місті уже почала зникати електроенергія.
«Кривий Ріг. Шахедна атака. Є влучання в сектори житлової забудови. Приступили до аварійно-рятувальної операції. Є постраждалі», — написав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Нагадаємо, днями через нічну атаку РФ суттєво затрималася низка поїздів до різних міст.
Тим часом ЗМІ повідомили, що деякі станції метро у Києві недостатньо захищають від обстрілів. Зокрема, в Оболонському та Подільському районах станції метро збудовані на глибині до 10 метрів.