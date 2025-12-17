Кривий Ріг під атакою БпЛА / © tsn.ua

Пізно ввечері 17 грудня зафіксовано рух ворожих БпЛА у напрямку Кривого Рогу. В місті лунають вибухи. Відомо про постраждалих.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

«БпЛА на Кривий Ріг з півдня», — йдеться у повідомленні.

Жителів закликають перейти до укриттів.

За даними моніторингових каналів, лунають вибухи, стало відомо про пожежу. У місті уже почала зникати електроенергія.

«Кривий Ріг. Шахедна атака. Є влучання в сектори житлової забудови. Приступили до аварійно-рятувальної операції. Є постраждалі», — написав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

