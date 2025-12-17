ТСН у соціальних мережах

Війна
433
1 хв

Кривий Ріг атакують БпЛА — відомо про вибухи і влучання

Ворог атакує Кривий Ріг. Жителів закликають перебувати в укриттях.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Кривий Ріг атакують БпЛА — відомо про вибухи і влучання

Кривий Ріг під атакою БпЛА / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Пізно ввечері 17 грудня зафіксовано рух ворожих БпЛА у напрямку Кривого Рогу. В місті лунають вибухи. Відомо про постраждалих.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

«БпЛА на Кривий Ріг з півдня», — йдеться у повідомленні.

Жителів закликають перейти до укриттів.

За даними моніторингових каналів, лунають вибухи, стало відомо про пожежу. У місті уже почала зникати електроенергія.

«Кривий Ріг. Шахедна атака. Є влучання в сектори житлової забудови. Приступили до аварійно-рятувальної операції. Є постраждалі», — написав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

