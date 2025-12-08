У Запоріжжі прогриміла серія вибухів

Місто атакують КАБами / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 8 грудня, у Запоріжжі прогриміли два вибухи. Наразі у регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

«Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — зазначив він.

Згодом Федоров повідомив про ще один вибух. Повітряні сили попереджали про загрозу КАБів.

«Один із ударів по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Попередньо, одну людину поранено. Другий удар — по одному із населених пунктів області. Попередньо, двоє людей травмовано», — додав він.

Нагадаємо, у місті Охтирка три дрони влучили в девʼятиповерхівку. Постраждали семеро людей.

У ніч проти 8 грудня росіяни запустили по Україні 149 ударних дронів різних типів. ППО вдалося знешкодити 131 безпілотник на півночі, півдні та сході країни. Ще 16 БпЛА влучили в 11 місцях, у чотирьох впали уламки.