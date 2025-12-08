- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 450
- Час на прочитання
- 1 хв
У Запоріжжі прогриміла серія вибухів
Росіяни атакують місто КАБами — оголошена повітряна тривога.
Сьогодні, 8 грудня, у Запоріжжі прогриміли два вибухи. Наразі у регіоні оголошена повітряна тривога.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
«Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — зазначив він.
Згодом Федоров повідомив про ще один вибух. Повітряні сили попереджали про загрозу КАБів.
«Один із ударів по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Попередньо, одну людину поранено. Другий удар — по одному із населених пунктів області. Попередньо, двоє людей травмовано», — додав він.
Нагадаємо, у місті Охтирка три дрони влучили в девʼятиповерхівку. Постраждали семеро людей.
У ніч проти 8 грудня росіяни запустили по Україні 149 ударних дронів різних типів. ППО вдалося знешкодити 131 безпілотник на півночі, півдні та сході країни. Ще 16 БпЛА влучили в 11 місцях, у чотирьох впали уламки.