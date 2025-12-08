ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
450
Час на прочитання
1 хв

У Запоріжжі прогриміла серія вибухів

Росіяни атакують місто КАБами — оголошена повітряна тривога.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Місто атакують КАБами

Місто атакують КАБами / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 8 грудня, у Запоріжжі прогриміли два вибухи. Наразі у регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

«Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — зазначив він.

Згодом Федоров повідомив про ще один вибух. Повітряні сили попереджали про загрозу КАБів.

«Один із ударів по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Попередньо, одну людину поранено. Другий удар — по одному із населених пунктів області. Попередньо, двоє людей травмовано», — додав він.

Нагадаємо, у місті Охтирка три дрони влучили в девʼятиповерхівку. Постраждали семеро людей.

У ніч проти 8 грудня росіяни запустили по Україні 149 ударних дронів різних типів. ППО вдалося знешкодити 131 безпілотник на півночі, півдні та сході країни. Ще 16 БпЛА влучили в 11 місцях, у чотирьох впали уламки.

Дата публікації
Кількість переглядів
450
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie