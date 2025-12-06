Ситуація у районі Гуляйполя складна: військовий розповів, чи є загроза для Запоріжжя

Наступ на Запоріжжя / © ТСН.ua

Ситуація у районі Гуляйполя, що на Запоріжжі, залишається напруженою, тому говорити про відсутність загроз для міста було б неправильно. Ризики абсолютно реальні, адже противник продовжує нарощувати активність на цій ділянці.

Про це розповів зовнішній пілот БПАК окремого загону безпілотних систем «Тайфун» НГУ Артем Товстенко для «Київ 24».

Він повідомив, що на закріплених позиціях перед Гуляйполем триває активне накопичення живої сили та техніки російських підрозділів. Це свідчить про підготовку ворога до наступних штурмів.

Також постійно фіксуються спроби окремих груп противника просочитися у північні райони Гуляйполя. Мета таких дій — перевірити українську оборону.

«Якщо оборона там відсутня, то росіяни будуть закріплюватися в крайніх будинках, щоб створити собі плацдарм для подальшого просування», — зазначив військовий.

Попри постійний тиск ворога та його спроби просочення, українські підрозділи на цьому напрямку працюють швидко та ефективно.

«Всі такі просочення ми фіксуємо, групи противника знищуються, щойно потрапляють у зону контролю», — додав Товстенко.

Боєць підкреслив, що на цьому напрямку постійно ведеться робота розвідувальних груп та зачищення потенційно небезпечних напрямків. Це не дозволяє ворогу закріпитися у межах міста або створити опорні точки у житловому секторі. Загалом ситуація залишається під контролем Сил оборони, але вона дуже динамічна та потребує підвищеної уваги.

Нагадаємо, за даними ЗСУ, загальна кількість російських військових на всій лінії фронту становить близько 650 тисяч осіб, з найбільшою концентрацією на стратегічно важливих напрямках. Основна мета Кремля — повна окупація Донбасу, зокрема активний тиск на Покровськ і південну частину Запорізької області.

Листопад відзначився високою інтенсивністю бойових дій, що дозволило росіянам захопити близько 505 квадратних кілометрів української території, при цьому близько 40% захоплених земель припадає на схід Запорізької області.

Втрати російської армії залишаються значними — близько 30 тисяч осіб щомісяця, з яких 65% загинули на полі бою. Кремль продовжує залучати резервістів, що свідчить про вичерпання людських ресурсів, проте економічна ситуація в Росії дозволяє Путіну знаходити нові резерви для поповнення втрат.