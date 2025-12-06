Ситуация в районе Гуляйполя сложная: военный рассказал, есть ли угроза для Запорожья

Наступление на Запорожье / © ТСН.ua

Ситуация в районе Гуляйполя на Запорожье остается напряженной, поэтому говорить об отсутствии угроз для города было бы неправильно. Риски абсолютно реальны, ведь противник продолжает наращивать активность на этом участке.

Об этом рассказал внешний пилот БПАК отдельного отряда беспилотных систем «Тайфун» НГУ Артем Товстенко для «Киев 24».

Он сообщил, что на закрепленных позициях перед Гуляйполем продолжается активное накопление живой силы и техники российских подразделений. Это свидетельствует о подготовке врага к следующим штурмам.

Также постоянно фиксируются попытки отдельных групп противника проникнуть в северные районы Гуляйполя. Цель таких действий — проверить украинскую оборону.

«Если оборона там отсутствует, то россияне будут закрепляться в крайних домах, чтобы создать себе плацдарм для дальнейшего продвижения», — отметил военный.

Несмотря на постоянное давление врага и его попытки пропитки, украинские подразделения работают быстро и эффективно.

«Все такие пропитки мы фиксируем, группы противника уничтожаются, как только попадают в зону контроля», — добавил Товстенко.

Боец подчеркнул, что на этом направлении постоянно ведется работа разведывательных групп и зачистка потенциально опасных направлений. Это не позволяет врагу закрепиться в черте города или создать опорные точки в жилом секторе. В общем, ситуация остается под контролем Сил обороны, но она очень динамична и требует повышенного внимания.

Напомним, по данным ВСУ, общее количество российских военных по всей линии фронта составляет около 650 тысяч человек, с наибольшей концентрацией на стратегически важных направлениях. Основная цель Кремля — полная оккупация Донбасса, в том числе активное давление на Покровск и южную часть Запорожской области.

Ноябрь отметился высокой интенсивностью боевых действий, что позволило россиянам захватить около 505 квадратных километров украинской территории, при этом около 40% захваченных земель приходится на восток Запорожской области.

Потери российской армии остаются значительными — около 30 тысяч человек ежемесячно, из которых 65% погибли на поле боя. Кремль продолжает привлекать резервистов, что свидетельствует о истощении человеческих ресурсов, однако экономическая ситуация в России позволяет Путину находить новые резервы для пополнения потерь.