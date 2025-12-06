- Дата публикации
В Одессе тысячи домов без света: что произошло
Часть Одессы вернулась к электроснабжению, но тысячи семей до сих пор сидят в темноте.
В течение дня энергетикам ДТЭК удалось перезаживить почти 30 тысяч домохозяйств в Одессе.
Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак.
Лысак сообщил, что, несмотря на усилия, в Пересыпском районе Одессы пока остаются без электроснабжения около 16,8 тысяч семей.
Причиной стало то, что резкий рост потребления после частичного обновления привел к выходу из строя ключевых элементов системы.
«Сеть не выдержала, и вышли из строя три кабельные линии», — отметил начальник ОВА.
Энергетики ДТЭК приступили к работе по восстановлению поврежденных линий.
Специалисты работают на месте: все бригады и техника. Работы будут продолжаться ночью.
Напомним, в ночь на 4 декабря Одесса снова подверглась интенсивной атаке вражеских беспилотников.
По данным ГСЧС, возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры , повреждено административное здание, рядом расположены многоэтажки и легковые автомобили.