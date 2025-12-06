В Одесі тисячі домівок без світла: що сталося

Блекаут / © Associated Press

Протягом дня енергетикам ДТЕК вдалося перезаживити майже 30 тисяч домогосподарств в Одесі.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Лисак повідомив, що, незважаючи на зусилля, у Пересипському районі Одеси поки що залишаються без електропостачання близько 16,8 тисячі сімей.

Причиною стало те, що різке зростання споживання після часткового відновлення призвело до виходу з ладу ключових елементів системи.

«Мережа не витримала, і вийшли з ладу три кабельні лінії», — зазначив начальник ОВА.

Енергетики ДТЕК розпочали роботи з відновлення пошкоджених ліній.

Фахівці працюють на місці: задіяні всі бригади та техніка. Роботи триватимуть упродовж ночі.

Нагадаємо, у ніч проти 4 грудня Одеса знову зазнала інтенсивної атаки ворожих безпілотників.

За даними ДСНС, виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено адміністративну будівлю, поруч розташовані багатоповерхівки та легкові автомобілі.