В Одесі тисячі домівок без світла: що сталося
Частина Одеси повернулася до електропостачання, але тисячі сімей досі сидять у темряві.
Протягом дня енергетикам ДТЕК вдалося перезаживити майже 30 тисяч домогосподарств в Одесі.
Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.
Лисак повідомив, що, незважаючи на зусилля, у Пересипському районі Одеси поки що залишаються без електропостачання близько 16,8 тисячі сімей.
Причиною стало те, що різке зростання споживання після часткового відновлення призвело до виходу з ладу ключових елементів системи.
«Мережа не витримала, і вийшли з ладу три кабельні лінії», — зазначив начальник ОВА.
Енергетики ДТЕК розпочали роботи з відновлення пошкоджених ліній.
Фахівці працюють на місці: задіяні всі бригади та техніка. Роботи триватимуть упродовж ночі.
Нагадаємо, у ніч проти 4 грудня Одеса знову зазнала інтенсивної атаки ворожих безпілотників.
За даними ДСНС, виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено адміністративну будівлю, поруч розташовані багатоповерхівки та легкові автомобілі.