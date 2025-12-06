ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
1 хв

В Одесі тисячі домівок без світла: що сталося

Частина Одеси повернулася до електропостачання, але тисячі сімей досі сидять у темряві.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Блекаут

Блекаут / © Associated Press

Протягом дня енергетикам ДТЕК вдалося перезаживити майже 30 тисяч домогосподарств в Одесі.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Лисак повідомив, що, незважаючи на зусилля, у Пересипському районі Одеси поки що залишаються без електропостачання близько 16,8 тисячі сімей.

Причиною стало те, що різке зростання споживання після часткового відновлення призвело до виходу з ладу ключових елементів системи.

«Мережа не витримала, і вийшли з ладу три кабельні лінії», — зазначив начальник ОВА.

Енергетики ДТЕК розпочали роботи з відновлення пошкоджених ліній.

Фахівці працюють на місці: задіяні всі бригади та техніка. Роботи триватимуть упродовж ночі.

Нагадаємо, у ніч проти 4 грудня Одеса знову зазнала інтенсивної атаки ворожих безпілотників.

За даними ДСНС, виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено адміністративну будівлю, поруч розташовані багатоповерхівки та легкові автомобілі.

Дата публікації
Кількість переглядів
144
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie