"Хижак" із Tinder: 20 хвилин зустрічі зруйнували життя жінки на роки (фото)

Надя достроково закінчила побачення через «червоні прапорці» / © ВВС

Крістофер Гаркінс, відомий шахрай та ґвалтівник, відбуває 12-річний термін ув’язнення, але його жертви заявляють, що його злочинний шлях міг бути зупинений набагато раніше. Жінка на ім’я Надя розповіла, як 20-хвилинне побачення з «хижаком» із Tinder зруйнувало моє життя на роки.

Про це йдеться у статті ВВС.

У шотландському місті Глазго у 2018 році спортивна масажистка Надя пішла на побачення з Крістофером Гаркінсом, з яким познайомилася в додатку Tinder. Це побачення тривало лише 20 хвилин, але стало початком багаторічного кошмару.

Надя, якій тоді було 27 років, достроково завершила зустріч, відзначивши низку «тривожних сигналів»: Гаркінс відмовився від запланованої вечері, запропонувавши залишитися в його порожній, незатишній квартирі, а її відмова від алкоголю викликала у нього «внутрішню істерику» та шквал агресії.

«Вираз його очей був божевільним. Він сказав щось на кшталт: 'Ти така незграбна, ти не поважаєш мою власність. Якась циркачка',» — розповіла Надя в новому подкасті BBC «Викриття: Побачення з Хижаком».

Шквал погроз та бездіяльність поліції

Відмова спровокувала Гаркінса на миттєву й жорстоку реакцію. Надя почала отримувати дзвінки та повідомлення, в яких він погрожував «залити запальною сумішшю» її будинок, вбити її та напасти на її батька, а також сипав образами, спрямованими на знищення її самооцінки.

Наступного дня жінка звернулася до поліції Шотландії, надавши докази, включаючи запис телефонної розмови з погрозами.

Гаркінс удавав, що бронює романтичні подорожі для жінок, з якими він познайомився через додатки для знайомств / © ВВС

«Мені сказали, що нічим не можуть допомогти. Вони сказали, що прямої загрози немає. Але коли і якщо він щось зробить, то одразу ж подзвонити їм,» — згадує Надя, додаючи, що це викликало стан, коли «якби в мене не було доньки, я б покінчила життя самогубством».

Злочинний шлях, який тривав десятиліття

Розслідування ВВС показало, що Надя була не першою. Ще 11 жінок намагалися повідомити про Гаркінса до поліції Шотландії, починаючи з 2012 року, звинувачуючи його у шахрайстві, фізичних нападах та погрозах. Попри це, правоохоронці не бралися за системне розслідування справи до кінця 2019 року.

Поліція Шотландії пояснила свою бездіяльність тим, що попередні повідомлення «стосувалися переважно фінансових махінацій» і розглядалися окремо, як цивільні розслідування.

Лише після того, як у 2019 році ЗМІ опублікували історію іншої жертви, в якої Гаркінс шахрайським шляхом виманив понад 3000 фунтів, поліція розпочала повномасштабне розслідування.

Запізніле правосуддя

Крістофера Гаркінса ув’язнили у 2024 році. Його визнали винним у 19 злочинах проти 10 жінок, включно із сексуальним та фізичним насильством. Він також визнав себе винним у крадіжці понад 214 000 фунтів стерлінгів через романтичні шахрайства та фальшиві інвестиційні схеми. Загалом, за даними ВВС, від його дій постраждали щонайменше 30 жінок.

Надя із жахом дізналася, що через два місяці після їхнього побачення Гаркінс зґвалтував іншу жінку.

«Цю дівчину можна було б врятувати. Його могли б заарештувати, і вона б ніколи не спілкувалася з ним. Це огидно,» — наголошує вона.

Гаркінса засудили за 19 злочинів, зокрема, і за зґвалтування / © ВВС

Вимога вибачень

Надя та інші жертви закликають поліцію Шотландії офіційно перепросити у тих, хто безуспішно намагався попередити про небезпеку.

Головний інспектор поліції Шотландії Ліндсі Лерд заявила, що «важко сказати, чому повідомлення про нього не розслідували раніше», і висловила надію, що «цей досвід не повториться». Надя вважає, що цього недостатньо.

«Вони мають перепросити. Вони могли б його зупинити,» — рішуче заявляє вона.

Результат у суді

Кілька жінок розповіли BBC, що вони повідомляли про фізичні напади та сексуальні домагання поліції до того, як нарешті почалося розслідування.

На запитання, чи вибачиться поліція Шотландії перед жертвами, які намагалися повідомити про Гаркінса, головний інспектор Лерд відповіла: «Я думаю, що це дуже складне запитання. Гадаю, що зараз у нас є успішний судовий результат, що базується на проведеному поліцією розслідуванні. Я б сказала, що враховуючи те, що ми зробили з того часу, я сподіваюся, що цей досвід не повториться».

Надя прокоментувала заяви головного інспектора.

«Я знаю, що вони справді наполегливо працювали, коли вирішили щось із цим зробити, але їм слід було зробити це раніше, — зазначила жінка. — Він робив це роками. Цього можна було уникнути. Вони повинні вибачитися. Вони могли б його зупинити».

Злочини Гаркінса сходили йому з рук роками / © ВВС

Гаркінса ув’язнили минулого року, майже через п’ять років після першого арешту. Його засудили на підставі свідчень 10 жінок.

Наді зателефонували, щоб повідомити про рішення суду.

«Ці жінки досягли більшого, ніж ви думаєте, — сказала вона. — Тепер усім іншим жінкам, які могли б зустрітися з ним у майбутньому, нічого не загрожує. Те, що вони зробили, просто неймовірно».

Мати двох дітей зуміла відновити своє життя та впевненість у собі, але цей досвід залишив свій слід.

Наді знадобилися роки, аби відновити своє життя та впевненість у собі / © ВВС

«Мені так добре зараз, — сказала вона ВВС. — Це зовсім інша я, набагато впевненіша. Я не боюся висловлюватися і більше ніколи не ігноруватиму тривожні сигнали».

