Чи вплинуть морози на відключення світла в Україні: в Укренерго дали відповідь

Відключення світла в Україні / © ТСН

Реклама

Внаслідок ворожих обстрілів постраждало чимало енергооб’єктів у багатьох областях України, а в країні очікуються сильні морози. Проте, графіки відключень електроенергії радикально змінюватись не будуть.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Укренерго Віталій Зайченко.

За словами Зайченка, посилення морозів справді веде до зростання споживання електроенергії, проте енергосистема готова до такого розвитку подій.

Реклама

«Зі збільшенням морозів, звичайно, споживання росте, але й росте величина навантаження, яка заведена під графіки погодинних відключень», — пояснив він.

Це означає, що пікові навантаження, викликані похолоданням та необхідністю обігріву, були враховані під час планування графіків.

Голова Укренерго запевнив українців, що серйозних змін у планах відключень електроенергії не передбачається.

«Тому графіки будуть залишатися на такому ж рівні», — підсумував Зайченко.

Реклама

Нагадаємо, Зайченко наголосив на ще одному важливому моменті, а саме — російських обстрілах. Якщо раніше більшість споживачів залишалася без світла в середньому 4–8 годин після обстрілів, то нині в багатьох областях вимкнення можуть тривати вже 12–16 годин.

Адже відновлення енергосистеми потребуватиме не днів, а тижнів. Тому що, ситуація залишається складною, і енергетикам необхідно більше часу для усунення наслідків пошкоджень.