ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2485
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла триватимуть довше: "Укренерго" попередило про нові графіки

Якщо напередодні чергових російських ударів світла не було 4-8 годин, то зараз вимикатимуть на 12-16 годин в більшості областей, повідомив Віталій Зайченко.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Відключення світла

Відключення світла

Якщо напередодні чергових російських ударів світла не було 4-8 годин, то зараз вимикатимуть на 12-16 годин в більшості областей.

Про це заявив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко в етері Ми — Україна.

«На жаль, зараз не до восьми годин, а, мабуть, до дванадцяти і навіть до шістнадцяти годин тривають відключення в більшості областей України. Вісім годин це було ще вчора. На сьогодні ми мали би якраз такі графіки від чотирьох до восьми годин», — сказав він.

Голова правління «Укренерго» уточнив, що на відновлення енергосистеми підуть тижні, а не дні.

«І для того, щоб покращити ситуацію, працюють бригади енергетиків. Але ситуація досить важка і найближчим часом, ми не говоримо вже про дні, ми говоримо про тижні, коли потрібно буде відновлюватись», — зазначив він.

Зайченко також назвав дієвий засіб покращення ситуації.

«І єдиним засобом покращення ситуації є вже зміна поведінки наших споживачів, які можуть допомогти енергетикам. А саме — зменшити своє споживання якомога на нижчий рівень, залишити тільки найбільш економні прилади і використовувати найбільш енергоємні в нічний період або у період, коли вони бачать, що на дворі дуже сонячна погода», — підкреслив він.

Нагадаємо, 6 грудня Росія вдарила по об’єктах енергетики восьми областей. Пошкодження зафіксовано у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Дата публікації
Кількість переглядів
2485
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie