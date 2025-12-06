Відключення світла триватимуть довше: "Укренерго" попередило про нові графіки

Відключення світла

Якщо напередодні чергових російських ударів світла не було 4-8 годин, то зараз вимикатимуть на 12-16 годин в більшості областей.

Про це заявив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко в етері Ми — Україна.

«На жаль, зараз не до восьми годин, а, мабуть, до дванадцяти і навіть до шістнадцяти годин тривають відключення в більшості областей України. Вісім годин це було ще вчора. На сьогодні ми мали би якраз такі графіки від чотирьох до восьми годин», — сказав він.

Голова правління «Укренерго» уточнив, що на відновлення енергосистеми підуть тижні, а не дні.

«І для того, щоб покращити ситуацію, працюють бригади енергетиків. Але ситуація досить важка і найближчим часом, ми не говоримо вже про дні, ми говоримо про тижні, коли потрібно буде відновлюватись», — зазначив він.

Зайченко також назвав дієвий засіб покращення ситуації.

«І єдиним засобом покращення ситуації є вже зміна поведінки наших споживачів, які можуть допомогти енергетикам. А саме — зменшити своє споживання якомога на нижчий рівень, залишити тільки найбільш економні прилади і використовувати найбільш енергоємні в нічний період або у період, коли вони бачать, що на дворі дуже сонячна погода», — підкреслив він.

Нагадаємо, 6 грудня Росія вдарила по об’єктах енергетики восьми областей. Пошкодження зафіксовано у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.