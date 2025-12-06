Макрон розповів Зеленському про результати важливих переговорів у Китаї

Володимир Зеленський і Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з українським президентом Володимиром Зеленським поділився результатами важливих міжнародних переговорів.

Про це він повідомив увечері в суботу, 6 грудня, у мережі Х.

«Я поділився тим, що прояснили та започаткували мої нещодавні міжнародні переговори, зокрема в Китаї. Франція рішуче налаштована співпрацювати з усіма сторонами для досягнення заходів деескалації та запровадження припинення вогню», — зазначив Макрон.

Французький лідер нагадав, що у понеділок, 8 грудня, у Лондоні відбудеться його зустріч із президентом Зеленським, до якої долучаться британський прем’єр-міністр Кір Стармер та німецький канцлер Фрідріх Мерц.

«Європейці обов’язково будуть ключовим стовпом справедливого та тривалого рішення, яке ми будуємо разом», — наголосив президент Франції, маючи на увазі припинення війни та встановлення миру в Україні.

Еммануель Макрон також висловив засудження нічних ударів РФ по Україні та висловив солідарність з українцями.

Нагадаємо, раніше президент Франції спростував повідомлення про те, що він нібито заявив про ризик зради України Сполученими Штатами Америки.