Макрон розповів Зеленському про результати важливих переговорів у Китаї
За словами французького президента, його країна налаштована співпрацювати з усіма сторонами для досягнення заходів деескалації та запровадження припинення вогню.
Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з українським президентом Володимиром Зеленським поділився результатами важливих міжнародних переговорів.
Про це він повідомив увечері в суботу, 6 грудня, у мережі Х.
«Я поділився тим, що прояснили та започаткували мої нещодавні міжнародні переговори, зокрема в Китаї. Франція рішуче налаштована співпрацювати з усіма сторонами для досягнення заходів деескалації та запровадження припинення вогню», — зазначив Макрон.
Французький лідер нагадав, що у понеділок, 8 грудня, у Лондоні відбудеться його зустріч із президентом Зеленським, до якої долучаться британський прем’єр-міністр Кір Стармер та німецький канцлер Фрідріх Мерц.
«Європейці обов’язково будуть ключовим стовпом справедливого та тривалого рішення, яке ми будуємо разом», — наголосив президент Франції, маючи на увазі припинення війни та встановлення миру в Україні.
Еммануель Макрон також висловив засудження нічних ударів РФ по Україні та висловив солідарність з українцями.
Нагадаємо, раніше президент Франції спростував повідомлення про те, що він нібито заявив про ризик зради України Сполученими Штатами Америки.