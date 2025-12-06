Зеленський зустрінеться з Стармером і Мерцем: Макрон назвав дату та місце

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон / © Associated Press

8 грудня президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та канцлером Німеччини Олафом Мерцем.

Про це Емманюель Макрон повідомив у соціальній мережі Х.

Лідери обговорять ситуацію в Україні та поточні мирні переговори у рамках американського посередництва.

«У понеділок я поїду до Лондона, щоб зустрітися з Президентом України, Прем’єр-міністром Великої Британії та Канцлером Німеччини, щоб обговорити ситуацію та поточні переговори в рамках американського посередництва», — наголосив Макрон.

Президент Франції засудив чергові атаки Росії та закликав партнерів до активного тиску на Кремль. За його словами, без міжнародних гарантій безпеки стійкий мир в Україні неможливий, а те, що відбувається в країні, має наслідки для безпеки всієї Європи.

Європейські лідери підтвердили віддану підтримку Києву. Вони продовжуватимуть співпрацю з американською стороною для забезпечення надійних гарантій безпеки та умов для мирного врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, 4 грудня президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном закликав Пекін долучитися до зусиль із досягнення перемир’я в Україні. Французький лідер прагне, щоб Китай посилив тиск на Росію для припинення бойових дій та підтримав мирні ініціативи, ініційовані США.

Макрон підкреслив, що у нинішньому міжнародному контексті діалог між Францією та Китаєм стає надзвичайно важливим для збереження стабільності та безпеки у світі. Він сподівається на приєднання Китаю до закликів про мораторій на удари по критичній інфраструктурі в Україні.