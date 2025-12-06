- Дата публікації
Зеленський зустрінеться з Стармером і Мерцем: Макрон назвав дату та місце
Росія ескалює війну, а європейські лідери готують нові гарантії безпеки та тиск на Кремль.
8 грудня президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та канцлером Німеччини Олафом Мерцем.
Про це Емманюель Макрон повідомив у соціальній мережі Х.
Лідери обговорять ситуацію в Україні та поточні мирні переговори у рамках американського посередництва.
«У понеділок я поїду до Лондона, щоб зустрітися з Президентом України, Прем’єр-міністром Великої Британії та Канцлером Німеччини, щоб обговорити ситуацію та поточні переговори в рамках американського посередництва», — наголосив Макрон.
Президент Франції засудив чергові атаки Росії та закликав партнерів до активного тиску на Кремль. За його словами, без міжнародних гарантій безпеки стійкий мир в Україні неможливий, а те, що відбувається в країні, має наслідки для безпеки всієї Європи.
Європейські лідери підтвердили віддану підтримку Києву. Вони продовжуватимуть співпрацю з американською стороною для забезпечення надійних гарантій безпеки та умов для мирного врегулювання конфлікту.
Нагадаємо, 4 грудня президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном закликав Пекін долучитися до зусиль із досягнення перемир’я в Україні. Французький лідер прагне, щоб Китай посилив тиск на Росію для припинення бойових дій та підтримав мирні ініціативи, ініційовані США.
Макрон підкреслив, що у нинішньому міжнародному контексті діалог між Францією та Китаєм стає надзвичайно важливим для збереження стабільності та безпеки у світі. Він сподівається на приєднання Китаю до закликів про мораторій на удари по критичній інфраструктурі в Україні.