Туск звернувся до США після публікації безпекової стратегії

Польський прем’єр Дональд Туск / © Associated Press

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європа є союзником, а не ворогом США, закликавши американців дотримуватись цього принципу.

Про це Туск написав пост у соцмережі Х.

«Дорогі американські друзі, Європа — ваш найближчий союзник, а не ваша проблема. І у нас є спільні вороги. Принаймні, так було протягом останніх 80 років. Нам потрібно дотримуватися цього, це єдина розумна стратегія нашої спільної безпеки. Хіба що щось змінилося», — написав він.

Дональд Туск не уточнив, чому саме опублікував цей заклик, але це сталось на тлі обговорення оновленої Стратегії національної безпеки США, представленої цього тижня.

Зазначимо, заступник державного секретаря США Крістофер Ландау звинуватив Євросоюз у політиці «цивілізаційного самознищення» та засумнівався у партнерстві із «бюрократією у Брюсселі».

Нагадаємо, США опублікували нову Стратегію національної безпеки, в якій наголошується про задачу культивувати опір поточній траєкторії розвитку Європи. Крім того, наголошується на важливості відкриття європейських ринків для товарів і послуг США та забезпечення справедливого ставлення до американських працівників і підприємств, та розбудови здорових держав Центральної, Східної та Південної Європи через торговельні зв’язки, продаж зброї, політичну співпрацю та культурні й освітні обміни.