США оновили стратегію нацбезпеки: що визначено найважливішим інтересом

Білий дім / © Associated Press

США оприлюднили нову стратегію національної безпеки: ключовими пріоритетами стали «дружба з РФ» та пріоритет інтересів Америки.

Оновлену стратегію національної безпеки опублікував Білий дім.

У ній наголошується, що зовнішня політика адміністрації президента Дональда Трампа заснована на принципі «Америка — насамперед».

Також декларуються такі принципи:

У центрі уваги мають бути основні інтереси національної безпеки Америки

Світ через силу. Сила — найкращий засіб стримування.

Схильність до невтручання. Для країни, чиї інтереси настільки численні та різноманітні, як американські, неухильне дотримання принципу невтручання неможливе. Однак має бути задана висока планка для того, що вважається виправданим втручанням.

Гнучкий реалізм. Політика США буде реалістичною щодо того, чого можна і бажано досягти у відносинах з іншими країнами. Ми прагнемо хороших відносин і мирних торгових зв’язків з країнами світу, не нав’язуючи їм демократичних чи інших соціальних змін, які суттєво розходяться з їхніми традиціями та історією.

Верховенство націй. Основною політичною одиницею світу є і залишиться національна держава. США ставитимуть свої власні інтереси на перше місце у відносинах з іншими країнами та заохочуватимуть інші країни ставити свої інтереси на перше місце. Адміністрація Трампа виступає за суверенні права націй, за реформування інститутів таким чином, щоб вони сприяли, а не перешкоджали індивідуальному суверенітету та відстоювали інтереси Америки.

Суверенітет та повага. Сполучені Штати захищатимуть свій суверенітет. Це включає в себе запобігання його підриву транснаціональними та міжнародними організаціями, спроб іноземних держав або організацій цензурувати наші висловлювання або обмежувати свободу слова наших громадян, лобістських та агітаційних операцій, спрямованих на управління політикою або залучення США в іноземні конфлікти, а також цинічних маніпуляційних систем інтересам, усередині США.

Баланс сил. Сполучені Штати не можуть дозволити жодній країні стати настільки домінуючою, що це може загрожувати їхнім інтересам. США працюватимуть із союзниками та партнерами для підтримки глобального та регіонального балансу сил, щоб запобігти появі домінуючих супротивників. Оскільки Сполучені Штати відкидають злощасну концепцію світового панування для себе, вони повинні запобігти глобальному, а в деяких випадках навіть регіональному панування інших.

Справедливість — від військових спілок до торговельних відносин.

Компетентність та досягнення. Процвітання та безпека Америки залежать від розвитку та просування компетентності.

Документ містить виклад американської політики у основних регіонах світу. Так, передбачається вибудовування більш справедливих торговельних відносин із Китаєм, які будуть зосереджені на обміні некритичними товарами. Також декларується підтримка Тайваню.

У Європі США мають намір докладати зусиль, що вона залишалася європейською, повернула собі впевненість у своїй цивілізаційній самодостатності та відмовилася від невдалої ідеї удушення регулюючими органами. Зазначається, що це найбільше виявилося у відносинах Європи та Росії.

«Внаслідок війни в Україні відносини між Європою та Росією серйозно ослаблені, і багато європейців розглядають Росію як екзистенційну загрозу. Управління відносинами Європи з Росією вимагатиме значної дипломатичної участі США як для відновлення умов стратегічної стабільності на євразійському континенті, так і для зниження ризику конфлікту між Росією та європейськими державами. Найважливішим інтересом Сполучених Штатів є якнайшвидше припинення військових дій в Україні з метою стабілізації економіки європейських країн, запобігання ненавмисній ескалації або розширенню війни та відновленню стратегічної стабільності у відносинах з Росією, а також забезпечення можливості післявоєнного відновлення України для її виживання як життєздатної держави», — йдеться у документі.