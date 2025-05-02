Копалини та військові технології: нардепка розповіла про ключові інтереси США в Україні

Голова фракції «Голос» Олександра Устінова / © УНІАН

Реклама

Голова фракції «Голос» Олександра Устінова назвала ключові вимоги України у мирних переговорах, несподіваного союзника в Сенаті, який пропонує жорсткі санкції проти Росії, зацікавленість Вашингтона в українських військових розробках та критичну потребу в сучасній зброї, зокрема літаках F-16, для перемоги у війні.

Про це депутатка Олександра Устінова розповіла на YouTube-каналі Наталії Мосейчук Podcast.

В угоді про мир час грає на Україну

«Час грає на нас. Коли в мене була остання зустріч у Вашингтоні, коли мені казали, що потрібно щоб ми підписували будь-яку угоду, я завжди їм казала: в украінців є одне питання — а що віддає Путін? Фактично Україна підписує зараз угоду про мінерали, ви починали порушувати питання про Крим, про передавання запорізької АЕС під контроль американців. Одне питання в українців — що віддає Путін? У нас нема гарантій безпеки. Ми не бачимо, що буде йому за це? Ну якщо він порушить, то тоді ми можливо накладемо на нього додаткові санкції», — зазначила Устінова.

Реклама

Несподіваний союзник і допомога Україні

Депутатка розповіла, що десь три тижні тому в Сенаті був зареєстрований дуже гарний законопроєкт. Його зареєстрував сенатор Ліндсі Грем.

«Це сенатор-республіканець, один з топових їх міжнародників, і людина, яка постійно ходить і шепоче Трампу на вухо що тобі потрібно виграти війну в Україні. Це насправді один із наших найбільших союзників. Не дивіться на його останні голосування. Це та людина, який один з найбільших наших союзників. Він і велика кількість сенаторів зареєстрували шикарний законопроект — проєкт про санкції, про вторинні санкції. Будь-яка країна яка буде торгувати з Росією, на неї накладатимуть 500% санкцій. Фактично мова йдеться про Індію, про Китай. Добре. Ви спочатку введіть ці санкції. Вони не готові дотискати цього», — розповіла вона.

Але ця угода, за словами Устінової, потрібна для того, щоб Трамп міг показати своєму електорату, що він щось досяг.

«Чи допоможе це нам постачати зброю? Так. У ЗМІ зʼявилася інформація що Америка продаватиме нам зброю. Чи буде Америка давати стільки, скільки нам потрібно? Я сумніваюсь. Головне щоб вони її європейцям продавали і нам. Американці надають нам допомогу по тому пакету, який проголосували ще минулого квітня. Тобто фактично вони заключили контракти зі своїми виробниками, і це в першу чергу були снаряди і ракети для ППО. Тобто це те, що для нас було пріоритетом, це те, що постачається», — пояснила депутатка.

Крім того, за словами Олександри Устінової, без додаткового виділення грошей конгресом ніхто нічого не буде постачати. Звичайно, в Трампа лишилося ще 3,8 млрд доларів, які були виділені за окремою програмою, які ще лежать і які він може використати. Але чи зробить він це, невідомо, залежить від того, як далі будуть йти перемовини…

Що по літакам

На думку Устінової, цю війну можна було виграти у 2022 році, якби в України була вся та зброя, яка є зараз, якби були і F-16, і HIMARS тощо.

«Наразі нас близько 20 літаків F-16, у ВМС США — 3700 літаків. Якби вони нам віддали хоча б 10% того, що в них є, ми би могли спокійно контролювати небо і збивати ракети, і знищувати ту техніку, яка завдає нам ударів», — зазначила вона.

США зацікавлені в українських технологіях

Голова фракції «Голос» наголосила, що американці дуже зацікавлені в наших технологіях, і це питання теж у Держдепі активно обговорюється.

«Вони дуже хочуть окрему угоду по співпраці у військовій сфері, особливо в технологіях, тому що ні для кого не секрет, що та зброя, яка передавалася в Україну Штатами, і дрони, і засоби електронної боротьби, вони не спрацювали. Тому вони зацікавлені в наших дронних технологіях і в засобах електронної боротьби», — пояснила депутатка.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Угода. У пошуках зради. 100 днів Трампа. Тема з Мосейчук. 75 випуск