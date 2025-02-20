США не зупиняли продаж зброї Україні: нова заява від депутатки

Олександра Устінова закликала "не підливати масла у вогонь".

США не зупиняли продаж зброї Україні.

Про це сказала депутатка парламенту Олександра Устінова на своїй сторінці у Facebook.

Вона закликала представників ЗМІ перевіряти інформацію перед опублікуванням, проте жодних деталей щодо попередньої заяви секретаря комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народного депутата Романа Костенка не надала.

"Друзі-журналісти, будь ласка, перевіряйте інфо перед публікацією. Ми зараз живемо в дуже-дуже важкі часи, не варто підливати масла у вогонь", – сказала Устінова.

Нагадаємо, нардеп Роман Костенко в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Тема з Мосейчук" сказав, що Сполучені Штати зупинили продаж зброї Україні.

Він зазначив, що за його інформацією, те озброєння, що надходило навіть на продаж, зупинилося.

"І навіть ті фірми, які готові були вже завтра сюди передавати, вони зараз чекають. Тому що немає рішення", – додав Костенко.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.