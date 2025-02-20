США зупинили продаж зброї Україні – нардеп

Секретар комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко стверджує, що Сполучені Штати зупинили продаж зброї Україні.

Про це Костенко сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Тема з Мосейчук".

"Одна справа – це допомагати коштами, а ми закупаємо озброєння. Яке зараз, за моєю інформацією, те, що йшло навіть на продажу, воно зупинилося. І навіть ті фірми, які готові були вже завтра сюди передавати, вони зараз чекають. Тому що немає рішення", – сказав Костенко.

"І всі чекають, чи це рішення буде, щоб хоча б за гроші поставляти сюди озброєння. Будемо сподіватись, що вони хоч за гроші будуть нам давати зброю", – додав він.

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Нардеп пояснив, що західні країни, зокрема Німеччина, і Франція, і Британія виділяли великі кошти, щоб Київ міг в усьому світі закупляти це озброєння.

"Одна історія – це коли вони нам продають і Європа нам допомагає (купувати – ред.) А ми знаємо, що і Німеччина, і Франція, і Британія виділяли великі кошти, щоб ми могли це по всьому світу закуповувати. Інша справа, коли ми говоримо про суб’єктність Європи – я вже це пропонував і не знаю, чи піде на це Європа – наприклад ввести сюди війська", – зазначив Костенко.

Український журналіст Богдан Мирошников прокоментував заяву нардепа і заявив, що вона потребує уточнення.

"Тут важливо, що саме мається на увазі. І чи відповідає інформація дійсності. Бо за пакетами Байдена, зброя нам передавалася, а не продавалася. Якщо мається на увазі, що нема схвалення по продажу напряму – це трохи інша справа", – пише Мирошников.

Раніше ми писали, чи готові країни ЄС до відправлення військ в Україну.

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