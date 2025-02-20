США остановили продажу оружия Украине – нардеп

Секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки народный депутат Роман Костенко утверждает, что Соединенные Штаты остановили продажу оружия Украине.

Об этом Костенко сказал в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Тема из Мосейчук".

"Одно дело – это помогать средствами, а мы закупаем вооружение. Какое сейчас, по моей информации, то, что шло даже на продаже, оно остановилось. И даже те фирмы, которые готовы уже завтра сюда передавать, они сейчас ждут. Потому что нет решения", – сказал Костенко.

"И все ждут, будет ли это решение, чтобы хотя бы за деньги поставлять сюда вооружение. Будем надеяться, что они хоть за деньги будут нам давать оружие", — добавил он.

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Нардеп пояснил, что западные страны, в том числе Германия, Франция и Британия выделяли большие средства, чтобы Киев мог во всем мире закупать это вооружение.

"Одна история – это когда они нам продают и Европа нам помогает (покупать – ред.). А мы знаем, что и Германия, и Франция, и Британия выделяли большие средства, чтобы мы могли это по всему миру закупать. Другое дело, когда мы говорим о субъектности Европы – я уже это предлагал и не знаю, пойдет ли на это Европа - например, ввести сюда войска", - отметил Костенко.

Украинский журналист Богдан Мирошников прокомментировал заявление нардепа и заявил, что оно нуждается в уточнении.

"Здесь важно, что именно имеется в виду. И отвечает ли информация действительности. Потому что по пакетам Байдена, оружие нам передавалось, а не продавалось. Если подразумевается, что нет одобрения по продаже напрямую – это немного другое дело", – пишет Мирошников.

Ранее мы писали, готовы ли страны ЕС к отправке войск в Украину.

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