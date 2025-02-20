Куда делись деньги США для Украины: Маск сделал неожиданное заявление

Ранее Трамп заявлял, что для поддержки Украины Штаты выделили $350 млрд, а президент Зеленский якобы "не знает, где они подевались".

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск, также занимающий пост старшего советника президента в администрации президента США Дональда Трампа, неожиданно заявил часть денег, предназначенных для Украины, оказались в руках американских политиков.

"Значительный процент денег, направленный в Украину, действительно пошел в пользу политиков США, DNC (Национальный комитет Демократической партии США) и некоторых республиканцев. Поэтому Зеленский говорит, что получил лишь половину денег", — написал Маск в комментариях под постом одиозного фаната Трампа Билла Митчелла.

Напомним, президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за отказа проводить выборы и обвинил его в том, что тот "уговорил" США потратить 350 млрд долларов на помощь Украине.

Также он потребовал от Украины объяснить, куда делись американские деньги или вернуть их.

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