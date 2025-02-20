"Рома" без Довбика одержала волевую победу над "Порту" и вышла в 1/8 финала Лиги Европы (видео)

Украинец не попал в заявку на поединок из-за повреждения.

"Рома" украинского форварда Артема Довбика дома обыграла "Порту" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы сезона-2024/25. Встреча на "Стадио Олимпико" в Риме завершилась со счетом 3:2 .

Первый поединок между командами состоялся неделю назад в Португалии и завершился вничью со счетом 1:1.

В ответном матче "драконы" открыли счет на 27-й минуте благодаря роскошному голу Саму Омородиона в падении через себя.

Однако еще до перерыва "волки" ответили своими двумя мячами. Дубль оформил Пауло Дибала, отличившись на 35-й и 39-й минутах.

На старте второго тайма портушальский клуб остался в меньшинстве – прямую красную карточку на 51-й минуте заработал Стивен Эустакио.

На 84-й минуте подопечные Клаудио Раньери воспользовались численным преимуществом и в третий раз за матч поразили ворота гостей – точный удар нанес Никколо Пизилли.

На последних секундах встречи "Порту" сократил отставание – на 90+6-й минуте автогол занес в свой пассив Девин Ренш, но на итог противостояния это уже не повлияло.

Отметим, что Довбик оказался вне заявки на этот поединок из-за повреждения приводящей мышцы.

Обзор матча "Рома" – "Порту"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Рома" одолела "Порту" с общим счетом 4:3 по сумме двух поединков и вышла в 1/8 финала Лиги Европы, где посоревнуется с "Лацио" или "Атлетиком" Бильбао.

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы состоится 21 февраля.

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