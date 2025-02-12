Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала.
13 и 20 февраля состоятся стыковые поединки плей-офф (1/16 финала) Лиги Европы сезона-2024/25.
На этой стадии сыграют клубы, которые заняли в общей турнирной таблице основного раунда второго по престижности еврокубка места с 9-го по 24-е.
Победители двухматчевых противостояний присоединятся к восьми лучшим командам основной стадии Лиги Европы, которые напрямую попали в 1/8 финала. Это смогли сделать "Лацио", "Атлетик" Бильбао, "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Айнтрахт", "Лион", "Олимпиакос" и "Рейнджерс".
Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 21 февраля.
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25
1/16 ФИНАЛА
|Четверг, 13 февраля
|19:45
|МИТЬЮЛЛАНД
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|19:45
|ЮНИОН
|_:_
|АЯКС
|19:45
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|АНДЕРЛЕХТ
|19:45
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|_:_
|ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
|22:00
|АЗ АЛКМАР
|_:_
|ГАЛАТАСАРАЙ
|22:00
|ПАОК
|_:_
|ФКСБ
|22:00
|ПОРТУ
|_:_
|РОМА
|22:00
|ТВЕНТЕ
|_:_
|БУДЕ-ГЛИМТ
|Четверг, 20 февраля
|19:45
|БУДЕ-ГЛИМТ
|_:_
|ТВЕНТЕ
|19:45
|ГАЛАТАСАРАЙ
|_:_
|АЗ АЛКМАР
|19:45
|РОМА
|_:_
|ПОРТУ
|19:45
|ФКСБ
|_:_
|ПАОК
|22:00
|АНДЕРЛЕХТ
|_:_
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|22:00
|АЯКС
|_:_
|ЮНИОН
|22:00
|ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
|_:_
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|МИТЬЮЛЛАНД
Календарь плей-офф Лиги Европы
- Стыковые матчи: 13 и 20 февраля 2025 года
- Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала: 21 февраля 2025 года
- Матчи 1/8 финала: 6 и 13 марта 2025 года
- Матчи 1/4 финала: 10 и 17 апреля 2025 года
- Матчи 1/2 финала: 1 и 8 мая 2025 года
- Финал: 21 мая 2025 года (Бильбао)
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