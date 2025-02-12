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Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Трофей Лиги Европы / Фото: Associated Press

Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала.

13 и 20 февраля состоятся стыковые поединки плей-офф (1/16 финала) Лиги Европы сезона-2024/25.

На этой стадии сыграют клубы, которые заняли в общей турнирной таблице основного раунда второго по престижности еврокубка места с 9-го по 24-е.

Победители двухматчевых противостояний присоединятся к восьми лучшим командам основной стадии Лиги Европы, которые напрямую попали в 1/8 финала. Это смогли сделать "Лацио", "Атлетик" Бильбао, "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Айнтрахт", "Лион", "Олимпиакос" и "Рейнджерс".

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 21 февраля.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25
1/16 ФИНАЛА
Четверг, 13 февраля
19:45 МИТЬЮЛЛАНД   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
19:45 ЮНИОН   _:_   АЯКС
19:45 ФЕНЕРБАХЧЕ   _:_   АНДЕРЛЕХТ
19:45 ФЕРЕНЦВАРОШ   _:_   ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
22:00 АЗ АЛКМАР   _:_   ГАЛАТАСАРАЙ
22:00 ПАОК   _:_   ФКСБ
22:00 ПОРТУ   _:_   РОМА
22:00 ТВЕНТЕ   _:_   БУДЕ-ГЛИМТ
Четверг, 20 февраля
19:45 БУДЕ-ГЛИМТ   _:_   ТВЕНТЕ
19:45 ГАЛАТАСАРАЙ   _:_   АЗ АЛКМАР
19:45 РОМА   _:_   ПОРТУ
19:45 ФКСБ   _:_   ПАОК
22:00 АНДЕРЛЕХТ   _:_   ФЕНЕРБАХЧЕ
22:00 АЯКС   _:_   ЮНИОН
22:00 ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ   _:_   ФЕРЕНЦВАРОШ
22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   МИТЬЮЛЛАНД

Календарь плей-офф Лиги Европы

  • Стыковые матчи: 13 и 20 февраля 2025 года
  • Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала: 21 февраля 2025 года
  • Матчи 1/8 финала: 6 и 13 марта 2025 года
  • Матчи 1/4 финала: 10 и 17 апреля 2025 года
  • Матчи 1/2 финала: 1 и 8 мая 2025 года
  • Финал: 21 мая 2025 года (Бильбао)

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