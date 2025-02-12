Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/16 финала

13 и 20 февраля состоятся стыковые поединки плей-офф (1/16 финала) Лиги Европы сезона-2024/25.

На этой стадии сыграют клубы, которые заняли в общей турнирной таблице основного раунда второго по престижности еврокубка места с 9-го по 24-е.

Победители двухматчевых противостояний присоединятся к восьми лучшим командам основной стадии Лиги Европы, которые напрямую попали в 1/8 финала. Это смогли сделать "Лацио", "Атлетик" Бильбао, "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Айнтрахт", "Лион", "Олимпиакос" и "Рейнджерс".

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 21 февраля.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25

1/16 ФИНАЛА Четверг, 13 февраля 19:45 МИТЬЮЛЛАНД _:_ РЕАЛ СОСЬЕДАД 19:45 ЮНИОН _:_ АЯКС 19:45 ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ АНДЕРЛЕХТ 19:45 ФЕРЕНЦВАРОШ _:_ ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ 22:00 АЗ АЛКМАР _:_ ГАЛАТАСАРАЙ 22:00 ПАОК _:_ ФКСБ 22:00 ПОРТУ _:_ РОМА 22:00 ТВЕНТЕ _:_ БУДЕ-ГЛИМТ Четверг, 20 февраля 19:45 БУДЕ-ГЛИМТ _:_ ТВЕНТЕ 19:45 ГАЛАТАСАРАЙ _:_ АЗ АЛКМАР 19:45 РОМА _:_ ПОРТУ 19:45 ФКСБ _:_ ПАОК 22:00 АНДЕРЛЕХТ _:_ ФЕНЕРБАХЧЕ 22:00 АЯКС _:_ ЮНИОН 22:00 ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ ФЕРЕНЦВАРОШ 22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_ МИТЬЮЛЛАНД

Календарь плей-офф Лиги Европы

Стыковые матчи: 13 и 20 февраля 2025 года

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала: 21 февраля 2025 года

Матчи 1/8 финала: 6 и 13 марта 2025 года

Матчи 1/4 финала: 10 и 17 апреля 2025 года

Матчи 1/2 финала: 1 и 8 мая 2025 года

Финал: 21 мая 2025 года (Бильбао)

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