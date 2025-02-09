Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Трофей Лиги чемпионов / Фото: Associated Press

Победители двухматчевых противостояний присоединятся к восьми клубам, которые напрямую вышли в 1/8 финала.

11/12 и 18/19 февраля состоятся стыковые поединки плей-офф (1/16 финала) Лиги чемпионов сезона-2024/25.

В них примут участие клубы, которые заняли в общей турнирной таблице основного раунда самого престижного еврокубка места с 9-го по 24-е.

Победители двухматчевых противостояний присоединятся к восьми лучшим командам основной стадии Лиги чемпионов, которые напрямую попали в 1/8 финала. Это сумели сделать "Арсенал", "Астон Вилла", "Атлетико", "Байер", "Барселона", "Интер", "Ливерпуль" и "Лилль".

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 февраля.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2024/25
1/16 ФИНАЛА
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Вторник, 11 февраля
19:45 БРЕСТ   _:_   ПСЖ
22:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
22:00 СПОРТИНГ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
22:00 ЮВЕНТУС   _:_   ПСВ
Среда, 12 февраля
19:45 БРЮГГЕ   _:_   АТАЛАНТА
22:00 МОНАКО   _:_   БЕНФИКА
22:00 СЕЛТИК   _:_   БАВАРИЯ
22:00 ФЕЙЕНООРД   _:_   МИЛАН
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
Вторник, 18 февраля
19:45 МИЛАН   _:_   ФЕЙЕНООРД
22:00 АТАЛАНТА   _:_   БРЮГГЕ
22:00 БАВАРИЯ   _:_   СЕЛТИК
22:00 БЕНФИКА   _:_   МОНАКО
Среда, 19 февраля
19:45 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   СПОРТИНГ
22:00 ПСВ   _:_   ЮВЕНТУС
22:00 ПСЖ   _:_   БРЕСТ
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ

Календарь плей-офф Лиги чемпионов

  • Стыковые матчи (1/16 финала): 11/12 и 18/19 февраля 2025 года
  • Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала: 21 февраля 2025 года
  • Матчи 1/8 финала: 4/5 и 11/12 марта 2025 года
  • Матчи 1/4 финала: 8/9 и 15/16 апреля 2025 года
  • Матчи 1/2 финала: 29/30 апреля и 6/7 мая 2025 года
  • Финал: 31 мая 2025 года (Мюнхен)

Читайте также:

"Шахтер" проиграл дортмундской "Боруссии" и не сумел пробиться в плей-офф Лиги чемпионов (видео)

Определились пары стыковых матчей Лиги Европы: результаты жеребьевки

Определились пары 1/16 финала Лиги конференций: результаты жеребьевки

Похожие темы:

Следующая публикация