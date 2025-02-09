Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Победители двухматчевых противостояний присоединятся к восьми клубам, которые напрямую вышли в 1/8 финала.
11/12 и 18/19 февраля состоятся стыковые поединки плей-офф (1/16 финала) Лиги чемпионов сезона-2024/25.
В них примут участие клубы, которые заняли в общей турнирной таблице основного раунда самого престижного еврокубка места с 9-го по 24-е.
Победители двухматчевых противостояний присоединятся к восьми лучшим командам основной стадии Лиги чемпионов, которые напрямую попали в 1/8 финала. Это сумели сделать "Арсенал", "Астон Вилла", "Атлетико", "Байер", "Барселона", "Интер", "Ливерпуль" и "Лилль".
Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 февраля.
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2024/25
1/16 ФИНАЛА
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Вторник, 11 февраля
|19:45
|БРЕСТ
|_:_
|ПСЖ
|22:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|СПОРТИНГ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|22:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ПСВ
|Среда, 12 февраля
|19:45
|БРЮГГЕ
|_:_
|АТАЛАНТА
|22:00
|МОНАКО
|_:_
|БЕНФИКА
|22:00
|СЕЛТИК
|_:_
|БАВАРИЯ
|22:00
|ФЕЙЕНООРД
|_:_
|МИЛАН
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Вторник, 18 февраля
|19:45
|МИЛАН
|_:_
|ФЕЙЕНООРД
|22:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|БРЮГГЕ
|22:00
|БАВАРИЯ
|_:_
|СЕЛТИК
|22:00
|БЕНФИКА
|_:_
|МОНАКО
|Среда, 19 февраля
|19:45
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|СПОРТИНГ
|22:00
|ПСВ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|22:00
|ПСЖ
|_:_
|БРЕСТ
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
Календарь плей-офф Лиги чемпионов
- Стыковые матчи (1/16 финала): 11/12 и 18/19 февраля 2025 года
- Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала: 21 февраля 2025 года
- Матчи 1/8 финала: 4/5 и 11/12 марта 2025 года
- Матчи 1/4 финала: 8/9 и 15/16 апреля 2025 года
- Матчи 1/2 финала: 29/30 апреля и 6/7 мая 2025 года
- Финал: 31 мая 2025 года (Мюнхен)
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