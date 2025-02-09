Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Победители двухматчевых противостояний присоединятся к восьми клубам, которые напрямую вышли в 1/8 финала.

11/12 и 18/19 февраля состоятся стыковые поединки плей-офф (1/16 финала) Лиги чемпионов сезона-2024/25.

В них примут участие клубы, которые заняли в общей турнирной таблице основного раунда самого престижного еврокубка места с 9-го по 24-е.

Победители двухматчевых противостояний присоединятся к восьми лучшим командам основной стадии Лиги чемпионов, которые напрямую попали в 1/8 финала. Это сумели сделать "Арсенал", "Астон Вилла", "Атлетико", "Байер", "Барселона", "Интер", "Ливерпуль" и "Лилль".

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 февраля.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2024/25

1/16 ФИНАЛА ПЕРВЫЕ МАТЧИ Вторник, 11 февраля 19:45 БРЕСТ _:_ ПСЖ 22:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ РЕАЛ МАДРИД 22:00 СПОРТИНГ _:_ БОРУССИЯ ДОРТМУНД 22:00 ЮВЕНТУС _:_ ПСВ Среда, 12 февраля 19:45 БРЮГГЕ _:_ АТАЛАНТА 22:00 МОНАКО _:_ БЕНФИКА 22:00 СЕЛТИК _:_ БАВАРИЯ 22:00 ФЕЙЕНООРД _:_ МИЛАН ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ Вторник, 18 февраля 19:45 МИЛАН _:_ ФЕЙЕНООРД 22:00 АТАЛАНТА _:_ БРЮГГЕ 22:00 БАВАРИЯ _:_ СЕЛТИК 22:00 БЕНФИКА _:_ МОНАКО Среда, 19 февраля 19:45 БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_ СПОРТИНГ 22:00 ПСВ _:_ ЮВЕНТУС 22:00 ПСЖ _:_ БРЕСТ 22:00 РЕАЛ МАДРИД _:_ МАНЧЕСТЕР СИТИ

Календарь плей-офф Лиги чемпионов

Стыковые матчи (1/16 финала): 11/12 и 18/19 февраля 2025 года

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала: 21 февраля 2025 года

Матчи 1/8 финала: 4/5 и 11/12 марта 2025 года

Матчи 1/4 финала: 8/9 и 15/16 апреля 2025 года

Матчи 1/2 финала: 29/30 апреля и 6/7 мая 2025 года

Финал: 31 мая 2025 года (Мюнхен)

Читайте также:

"Шахтер" проиграл дортмундской "Боруссии" и не сумел пробиться в плей-офф Лиги чемпионов (видео)

Определились пары стыковых матчей Лиги Европы: результаты жеребьевки

Определились пары 1/16 финала Лиги конференций: результаты жеребьевки