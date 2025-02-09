Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Переможці двоматчевих протистоянь приєднаються до восьми клубів, які напряму вийшли до 1/8 фіналу.

11/12 та 18/19 лютого відбудуться стикові поєдинки плейоф (1/16 фіналу) Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

У них візьмуть участь клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці основного раунду найпрестижнішого єврокубка місця від 9-го до 24-го.

Переможці двоматчевих протистоянь приєднаються до восьми найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів, які напряму потрапили до 1/8 фіналу. Це зуміли зробити "Арсенал", "Астон Вілла", "Атлетіко", "Баєр", "Барселона", "Інтер", "Ліверпуль" та "Лілль".

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 21 лютого.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2024/25

1/16 ФІНАЛУ ПЕРШІ МАТЧІ Вівторок, 11 лютого 19:45 БРЕСТ _:_ ПСЖ 22:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ РЕАЛ МАДРИД 22:00 СПОРТИНГ _:_ БОРУССІЯ ДОРТМУНД 22:00 ЮВЕНТУС _:_ ПСВ Середа, 12 лютого 19:45 БРЮГГЕ _:_ АТАЛАНТА 22:00 МОНАКО _:_ БЕНФІКА 22:00 СЕЛТІК _:_ БАВАРІЯ 22:00 ФЕЄНОРД _:_ МІЛАН МАТЧІ-ВІДПОВІДІ Вівторок, 18 лютого 19:45 МІЛАН _:_ ФЕЄНОРД 22:00 АТАЛАНТА _:_ БРЮГГЕ 22:00 БАВАРІЯ _:_ СЕЛТІК 22:00 БЕНФІКА _:_ МОНАКО Середа, 19 лютого 19:45 БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ СПОРТИНГ 22:00 ПСВ _:_ ЮВЕНТУС 22:00 ПСЖ _:_ БРЕСТ 22:00 РЕАЛ МАДРИД _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ

Календар плейоф Ліги чемпіонів

Стикові матчі (1/16 фіналу): 11/12 та 18/19 лютого 2025 року

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу: 21 лютого 2025 року

Матчі 1/8 фіналу: 4/5 та 11/12 березня 2025 року

Матчі 1/4 фіналу: 8/9 та 15/16 квітня 2025 року

Матчі 1/2 фіналу: 29/30 квітня та 6/7 травня 2025 року

Фінал: 31 травня 2025 року (Мюнхен)

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