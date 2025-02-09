Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Переможці двоматчевих протистоянь приєднаються до восьми клубів, які напряму вийшли до 1/8 фіналу.
11/12 та 18/19 лютого відбудуться стикові поєдинки плейоф (1/16 фіналу) Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
У них візьмуть участь клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці основного раунду найпрестижнішого єврокубка місця від 9-го до 24-го.
Переможці двоматчевих протистоянь приєднаються до восьми найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів, які напряму потрапили до 1/8 фіналу. Це зуміли зробити "Арсенал", "Астон Вілла", "Атлетіко", "Баєр", "Барселона", "Інтер", "Ліверпуль" та "Лілль".
Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 21 лютого.
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2024/25
1/16 ФІНАЛУ
|ПЕРШІ МАТЧІ
|Вівторок, 11 лютого
|19:45
|БРЕСТ
|_:_
|ПСЖ
|22:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|СПОРТИНГ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|22:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ПСВ
|Середа, 12 лютого
|19:45
|БРЮГГЕ
|_:_
|АТАЛАНТА
|22:00
|МОНАКО
|_:_
|БЕНФІКА
|22:00
|СЕЛТІК
|_:_
|БАВАРІЯ
|22:00
|ФЕЄНОРД
|_:_
|МІЛАН
|МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
|Вівторок, 18 лютого
|19:45
|МІЛАН
|_:_
|ФЕЄНОРД
|22:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|БРЮГГЕ
|22:00
|БАВАРІЯ
|_:_
|СЕЛТІК
|22:00
|БЕНФІКА
|_:_
|МОНАКО
|Середа, 19 лютого
|19:45
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|СПОРТИНГ
|22:00
|ПСВ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|22:00
|ПСЖ
|_:_
|БРЕСТ
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
Календар плейоф Ліги чемпіонів
- Стикові матчі (1/16 фіналу): 11/12 та 18/19 лютого 2025 року
- Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу: 21 лютого 2025 року
- Матчі 1/8 фіналу: 4/5 та 11/12 березня 2025 року
- Матчі 1/4 фіналу: 8/9 та 15/16 квітня 2025 року
- Матчі 1/2 фіналу: 29/30 квітня та 6/7 травня 2025 року
- Фінал: 31 травня 2025 року (Мюнхен)
Читайте також:
"Шахтар" програв дортмундській "Боруссії" та не зумів пробитися до плейоф Ліги чемпіонів (відео)
Визначились пари стикових матчів Ліги Європи: результати жеребкування
Визначилися пари 1/16 фіналу Ліги конференцій: результати жеребкування