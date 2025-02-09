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Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Трофей Ліги чемпіонів / Фото: Associated Press

Переможці двоматчевих протистоянь приєднаються до восьми клубів, які напряму вийшли до 1/8 фіналу.

11/12 та 18/19 лютого відбудуться стикові поєдинки плейоф (1/16 фіналу) Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

У них візьмуть участь клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці основного раунду найпрестижнішого єврокубка місця від 9-го до 24-го.

Переможці двоматчевих протистоянь приєднаються до восьми найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів, які напряму потрапили до 1/8 фіналу. Це зуміли зробити "Арсенал", "Астон Вілла", "Атлетіко", "Баєр", "Барселона", "Інтер", "Ліверпуль" та "Лілль".

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 21 лютого.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2024/25
1/16 ФІНАЛУ
ПЕРШІ МАТЧІ
Вівторок, 11 лютого
19:45 БРЕСТ   _:_   ПСЖ
22:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
22:00 СПОРТИНГ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
22:00 ЮВЕНТУС   _:_   ПСВ
Середа, 12 лютого
19:45 БРЮГГЕ   _:_   АТАЛАНТА
22:00 МОНАКО   _:_   БЕНФІКА
22:00 СЕЛТІК   _:_   БАВАРІЯ
22:00 ФЕЄНОРД   _:_   МІЛАН
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Вівторок, 18 лютого
19:45 МІЛАН   _:_   ФЕЄНОРД
22:00 АТАЛАНТА   _:_   БРЮГГЕ
22:00 БАВАРІЯ   _:_   СЕЛТІК
22:00 БЕНФІКА   _:_   МОНАКО
Середа, 19 лютого
19:45 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   СПОРТИНГ
22:00 ПСВ   _:_   ЮВЕНТУС
22:00 ПСЖ   _:_   БРЕСТ
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ

Календар плейоф Ліги чемпіонів

  • Стикові матчі (1/16 фіналу): 11/12 та 18/19 лютого 2025 року
  • Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу: 21 лютого 2025 року
  • Матчі 1/8 фіналу: 4/5 та 11/12 березня 2025 року
  • Матчі 1/4 фіналу: 8/9 та 15/16 квітня 2025 року
  • Матчі 1/2 фіналу: 29/30 квітня та 6/7 травня 2025 року
  • Фінал: 31 травня 2025 року (Мюнхен)

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