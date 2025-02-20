США зменшать оборонний бюджет: Білий дім чекає від Пентагону план скорочень

Міністр оборони Піт Гегсет наказав керівництву Пентагону та всім військовим відомствам США розробити плани скорочення оборонного бюджету на 8% протягом наступних п'яти років.

Про це пише The Washington Post з посиланням на неназваних посадових осіб, знайомих із цим питанням.

"Ця разюча пропозиція напевно зіткнеться з внутрішнім опором і різкою двопартійною опозицією в Конгресі", – йдеться у статті.

За інформацією співрозмовників видання, Гегсет наказав підготувати пропозиції щодо скорочення видатків до 24 лютого. Йдеться про 17 статей витрат, які адміністрація Трампа хоче виключити або суттєво урізати. Серед них:

операції на південному кордоні США;

модернізація ядерної зброї та протиракетної оборони;

придбання підводних човнів;

виробництво ударних безпілотників та інших боєприпасів.

Бюджет Пентагону на 2025 рік становить близько 850 мільярдів доларів, при цьому на Капітолійському пагорбі досягнуто широкого консенсусу щодо того, що для стримування зовнішніх загроз, зокрема від Китаю та Росії, потрібні великі витрати. Якщо бюджет буде прийнято в повному обсязі, скорочення, що пропонуються, включатимуть десятки мільярдів доларів протягом наступних п'яти років.

Бюджетна директива Гегсета з'явилася після окремого розпорядження адміністрації Трампа, яке передбачає аудит тисяч працівників Міноборони на випробувальному терміні. Очікується, що їх буде звільнено цього тижня, щоб зменшити федеральну бюрократію.

"У сукупності ці два рішення є нищівним нападом на найбільший департамент уряду, в якому працюють понад 900 000 цивільних службовців, у тому числі ветеранів. Випробувальний термін у Міністерстві оборони може тривати від одного до трьох років залежно від посади і може включати співробітників, які перейшли з однієї посади на іншу", -.зазначають автори статті.

Пентагон також контролюэ близько 1,3 мільйона чинних військовослужбовців і ще майже 800 тисяч осіб, які служать у Національній гвардії та резерві. Але принаймні наразі військовослужбовців не торкнеться скорочення бюджету.

Гегсет у вівторок, 18 лютого, спробував представити плани щодо скорочення бюджету як продовження політики Трампа "мир через силу". Але за фактом це різка зміна курсу Трампа, який у минулому боровся за збільшення військових витрат, а республіканці, включно з Гегсетом, роками критикували демократів за недостатні витрати на національну оборону.

"Час підготовки минув — ми повинні діяти терміново, щоб відродити дух воїна, відновити нашу армію і відновити стримування. Наш бюджет забезпечить необхідні нам бойові сили, припинить непотрібні витрати на оборону, відмовиться від надмірної бюрократії і проведе дієві реформи, включаючи прогрес в аудіті", — заявив Гегсет.

Видання зазначає, що запропоновані скорочення, якщо вони будуть ухвалені, стануть найбільшою спробою приборкати витрати Пентагону з 2013 року, коли набули чинності санкціоновані Конгресом скорочення бюджету, відомі як секвестр. У той час ці скорочення сприймалися як криза в Пентагоні і ставали все більш непопулярними як серед республіканців, так і серед демократів, оскільки їх вплив на здатність військових до навчання та готовності до війни став очевидним.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп доручив мільярдеру Ілону Маску переглянути витрати на оборону та освіту. Міністерство оборони США багато в чому залежить від Маска, використовуючи його компанії для запуску більшості військових супутників.

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