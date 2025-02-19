США призупинили приймання заяв на імміграцію: чи стосується це України

Адміністрація президента США Дональда Трампа тимчасово зупинила розгляд імміграційних заяв громадян Латинської Америки та України, які отримали дозвіл на в’їзд за програмами, запровадженими за каденції президента Джо Байдена.

Про це повідомляє CBS News.

Як пояснюють ініціатори рішення, причиною стали занепокоєння щодо можливого шахрайства та питання безпеки.

Заяви не розглядатимуться протягом невизначеного часу, допоки чиновники працюватимуть над виявленням потенційних випадків шахрайства та вдосконаленням процедур перевірки з міркувань національної та громадської безпеки.

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Зазначається, що такий неанонсований крок загрожує невизначеністю для мігрантів, які перебували в процесі подавання заяв на різні імміграційні пільги. Йдеться про пільги, які дозволили б мігрантам законно залишитися у США, а в деяких випадках – назавжди.

Точна кількість мігрантів, яких зачепить це рішення, невідома. Водночас відомо, що призупинення розгляду заяв стосується кількох програм адміністрації Байдена, завдяки яким сотні тисяч іноземців законно прибули до США завдяки імміграційному закону. Цей закон уповноважує американський уряд швидко приймати іноземців з гуманітарних або суспільно корисних міркувань.

Повідомляється, адміністрація попереднього президента США використовувала цей закон у великих масштабах, частково для заохочення мігрантів реєструватися на легальних каналах міграції замість нелегального перетину південного кордону.

Адміністрація Трампа швидко призупинила ці зусилля, назвавши це зловживанням повноваженнями.

До слова, в кінці січня Служба громадянства та імміграції США повідомила про призупинення програми для українських біженців United for Ukraine. Нові запити поки що не розглядаються.