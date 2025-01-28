США призупинили програму для біженців з України U4U

Наразі прийом заявок призупинений, допоки Служба громадянства та імміграції США не розгляне всіх запитів, які вже подані.

Служба громадянства та імміграції США повідомила про призупинення програми для українців, що втікають до США від війни, United for Ukraine (U4U).

"У зв’язку з виконавчим указом від 20 січня 2025 року "Захист наших кордонів", Служба громадянства та імміграції США призупиняє приймання форми I-134A, онлайн-запиту на підтримку та декларації про фінансову підтримку", – повідомляє відомство.

Наразі прийом заявок призупинений, допоки Служба не розгляне всіх запитів, які вже подані, мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 січня видання The New York Times повідомило, що Міністерство національної безпеки США призупинило програму U4U, а заявки на притулок за цією програмою поки що розглядати не будуть. Газета посилалась на директиву, що міститься в електронному листі, надісланому високопосадовцем Служби громадянства та імміграції США 23 січня, з якою ознайомилась редакція.

20 січня президент Дональд рамп підписав указ "Захист наших кордонів". У ньому, серед іншого, президент доручив міністру внутрішньої безпеки відкоригувати програми із надання притулку людям, які прибувають до США та зупинити програми із надання притулку, які суперечать політиці США.

Читайте також: