Трамп планує масштабні депортації мігрантів одразу після інавгурації - WSJ

Експерти переймаються, що масові депортації, які пропонує Трамп, можуть серйозно вплинути на економіку країни.

Новообраний президент США Дональд Трамп має намір почати масові депортації мігрантів вже наступного дня після своєї інавгурації, запланованої на 20 січня.

Про це повідомляє Wall Street Journal, посилаючись на обізнані джерела.

За даними видання, перша хвиля депортацій нелегальних мігрантів у США почнеться з Чикаго, де буде розгорнуто операцію за участю від 100 до 200 офіцерів імміграційної та митної служби США. Окрім Чикаго, під прицілом також можуть опинитися Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Денвер та Маямі.

"Ми почнемо прямо тут, в Чикаго, штат Іллінойс… І якщо мер Чикаго не хоче допомагати, він може відійти в сторону. Але якщо він перешкоджатиме нам, якщо він свідомо переховуватиме або приховуватиме нелегалів, я буду переслідувати його в судовому порядку", - зазначив Том Хоман, який, ймовірно, буде керівником прикордонної служби адміністрації Трампа.

Як повідомляє WSJ, шерифам можуть надати додаткові повноваження для проведення антимігрантських рейдів. Радники Дональда Трампа розповіли про намір "покарати" міста-притулки, припинивши надання федеральних грантів на мільярди доларів.

З наближенням інавгурації Дональда Трампа, в соціальних мережах почали поширюватися чутки про можливі рейди імміграційної та митної служби США. За даними Коаліції за гуманні права іммігрантів Лос-Анджелеса, організація вже провела понад 140 семінарів, аби інформувати мігрантів про їхні права і правові ресурси у разі звернення агентів служби.

Економісти та бізнес-лідери попереджають, що масові депортації, які пропонує Трамп, можуть серйозно вплинути на економіку країни, оскільки це завдасть удару по галузях, які й так відчувають нестачу робочої сили.

Нагадаємо, у Білому домі оцінили шанси Трампа завершити війну в Україні.

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