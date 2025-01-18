Трамп планирует масштабные депортации мигрантов сразу после инаугурации – WSJ

Эксперты обеспокоены тем, что массовые депортации, которые предлагает Трамп, могут серьезно повлиять на экономику страны.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен начать массовые депортации мигрантов уже на следующий день после своей инаугурации, запланированной на 20 января.

Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники.

По данным издания, первая волна депортаций нелегальных мигрантов в США начнется с Чикаго, где будет развернута операция с участием от 100 до 200 офицеров иммиграционной и таможенной службы США. Кроме Чикаго, под прицелом также могут оказаться Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Денвер и Майами.

"Мы начнем прямо здесь, в Чикаго, штат Иллинойс... И если мэр Чикаго не хочет помогать, он может отойти в сторону. Но если он будет препятствовать нам, если он будет сознательно скрывать или укрывать нелегалов, я буду преследовать его в судебном порядке", — отметил Том Хоман, который, вероятно, будет руководителем пограничной службы администрации Трампа.

Как сообщает WSJ, шерифам могут предоставить дополнительные полномочия для проведения антимигрантских рейдов. Советники Дональда Трампа рассказали о намерении «наказать» города-приюты, прекратив предоставление федеральных грантов на миллиарды долларов.

С приближением инаугурации Дональда Трампа, в социальных сетях начали распространяться слухи о возможных рейдах иммиграционной и таможенной службы США. По данным Коалиции за гуманные права иммигрантов Лос-Анджелеса, организация уже провела более 140 семинаров, чтобы информировать мигрантов об их правах и правовых ресурсах в случае обращения агентов службы.

Экономисты и бизнес-лидеры предупреждают, что массовые депортации, которые предлагает Трамп, могут серьезно повлиять на экономику страны, поскольку это нанесет удар по отраслям, которые и так испытывают недостаток рабочей силы.

Напомним, в Белом доме оценили шансы Трампа завершить войну в Украине.

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