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Группа с вооруженными людьми прорвалась из Беларуси в Латвию: что произошло на границе
По меньшей мере, 20 мигрантов в сопровождении вооруженных мужчин в масках пересекли латвийско-белорусскую границу, повредили оборудование и похитили камеры наблюдения.
На границе Латвии с Беларусью произошла очередная провокация: группа, по меньшей мере, из 20 мигрантов в сопровождении вооруженных мужчин в масках незаконно попала на латвийскую территорию.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Национальные вооруженные силы Латвии.
По данным латвийских военных, вооруженные сопровождающие подталкивали мигрантов в направлении границы и угрожали военнослужащим. В Риге подчеркивают, что перемещение группы по территории Беларуси было организовано целенаправленно.
Через несколько часов группе удалось пересечь государственную границу. После этого был поврежден распределительный щит и похищены камеры видеонаблюдения.
В Национальных вооруженных силах Латвии заявили, что этот случай отличался от предыдущих попыток незаконного пересечения границы особенно агрессивным и демонстративным поведением сопровождающих.
Латвийские военные расценивают нелегальную миграцию с белорусской стороны как инструмент давления не только на Латвию, но и на внешнюю границу ЕС и НАТО. Ранее латвийские Вооруженные силы уже заявляли о зафиксированных случаях участия белорусских силовых структур в направлении мигрантов к границе.
Власти Беларуси инцидент пока не комментировали. Радио Свобода отмечает, что независимо проверить сообщенные латвийской стороной данные не удалось.
С начала 2026 года на латвийско-белорусской границе задержали уже около 9,5 тысяч нелегальных мигрантов. Латвия продлила режим усиленной охраны границы с Беларусью до конца года.
Напомним, что ранее в Латвии разоблачили шпионов РФ