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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия ударила по промышленному предприятию в Днепре: что известно о последствиях

В ночь на 7 октября российские войска нанесли удар по промышленному предприятию в Днепре. Информацию о возможных пострадавших уточняют.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Российские войска атаковали Днепр и попали по промышленному предприятию.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

По его словам, информацию о пострадавших в настоящее время уточняют.

Воздушная угроза в регионе продолжается. Жителей призывают к официальному отбою воздушной тревоги оставаться в безопасных местах.

Напомним, что ранее Зеленский снова срочно обратился к украинцам из-за угрозы массированной атаки, когда она может быть.

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