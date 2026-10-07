Россия ударила по промышленному предприятию в Днепре: что известно о последствиях

Ракета / © ТСН.ua

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Российские войска атаковали Днепр и попали по промышленному предприятию.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

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По его словам, информацию о пострадавших в настоящее время уточняют.

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Воздушная угроза в регионе продолжается. Жителей призывают к официальному отбою воздушной тревоги оставаться в безопасных местах.

Напомним, что ранее Зеленский снова срочно обратился к украинцам из-за угрозы массированной атаки, когда она может быть.

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