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"Уже сейчас нужно затягивать сетками": эксперт предупредил об угрозе для дорог в Днепр и Запорожье
Дороги Днепра и Запорожья предлагают оградить от российских дроновых атак.
Ситуация безопасности на Днепропетровщине и Запорожье может повлиять на поставки горючего в крупные города. Некоторые логистические маршруты, в частности дороги в Днепр и Запорожье, уже сейчас стоит защищать от атак FPV-дронов.
Об этом заявил основатель группы компаний «Prime» Дмитрий Леушкин в комментарии Новости.LIVE.
По его словам, речь идет прежде всего о маршрутах, которыми перевозят горючее в Днепр, Запорожье и Кривой Рог. Эксперт считает, что их необходимо дополнительно защищать, в том числе с помощью специальных сеток.
«Я считаю, что сейчас дороги, которые идут в Запорожье, в Днепр, их нужно уже затягивать сетками. Это по моему собственному усмотрению, но есть военное руководство государства, у них там больше информации по этому поводу», — сказал Леушкин.
Он подчеркнул, что риски касаются не только непосредственно автозаправочных станций. Российские войска могут атаковать автомобильные и железнодорожные маршруты, по которым доставляют горючее, что потенциально способно усложнить его поставки в регион.
В то же время, окончательные решения по защите логистических путей, по словам эксперта, должны принимать военные и соответствующие государственные структуры, обладающие необходимой информацией о ситуации с безопасностью.
Напомним, из-за массированных атак российских FPV-дронов в Запорожье перестраивают систему антидроновой защиты над дорогами. Только за июль РФ направила на город около 500 FPV, которые атакуют, в частности, гражданский транспорт и инфраструктуру. До конца года в Запорожье и на подступах к городу планируется обустроить более 100 км защитных тоннелей, почти половина работ уже выполнена. Также военные испытывают более крепкие капроновые сетки, которые должны лучше защищать транспорт от ударов беспилотников.