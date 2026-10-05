Как быстро одолеть простуду без лекарств: простые советы

С наступлением холодного времени года растет и количество больных острыми респираторными вирусными инфекциями / © pixabay.com

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Специфического лекарства от вируса простуды не существует, но вы можете облегчить симптомы и ускорить выздоровление дома.

О доступных методах пишет издание The Washington Post.

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Когда в нашем организме поселяется вирус, на борьбу с ним становятся две системы: врожденный иммунитет, пытающийся избавить организм от чужеродных клеток. Но приобретенный иммунитет, подавляющий патогены, опыт борьбы с которыми уже есть, а также запоминает новых «врагов», чтобы в будущем быть к ним готовым.

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Издание назвало три научно обоснованных способа успокоить горло, ослабить кашель и помочь организму быстрее восстановиться. И первый из них — это мед.

Мед

Исследования показали, что мед может снижать частоту и интенсивность кашля. Многие из них были сосредоточены на детях, но важно отметить, что Американская академия педиатрии не рекомендует давать мед в какой-либо форме детям до 1 года, поскольку он может содержать споры бактерий, способных вызвать потенциально опасный для жизни детский ботулизм.

По словам врача-терапевта и доцента Медицинской школы Университета Эмори Шэрон Бергквист, можно принимать по чайной ложке меда несколько раз в день, чтобы облегчить кашель и боль в горле. Или можно добавлять его в теплый чай или воду, но чем больше вы его разбавляете, тем менее эффективным он будет.

Солевой раствор

Второе средство от простуды, которое можно использовать в домашних условиях и которое рекомендуют медики, — это солевой раствор. Им нужно промывать носовые ходы. Это может временно облегчить заложенность носа и успокоить раздраженные пазухи. Его советует Американская академия отоларингологии.

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Бергквист сказала, что промывание солевым раствором может помочь снизить густоту носовых выделений, что также облегчить боль в горле и уменьшить сухость.

«Это не обязательно значительно облегчит заложенность носа, но я действительно считаю, что это очень успокаивает, особенно у детей, для которых возможности лечения, вероятно, несколько более ограничены», — отметила она.

Цинк

В одном из научных обзоров на тему эффективности леденцов с цинком при простуде исследователи обнаружили, что они сокращают заложенность носа примерно на треть, а также на 22% снижают период чихания и наполовину кашля.

Исследование заключает: если начать сосать 80-миллиграммовые леденцы с цинком в первые сутки появления симптомов простуды, это поможет избавиться от болезни. В то же время, важное значение имеют доза и длительность лечения.

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Ранее мы писали о том, что правильное питание и питье воды помогают организму бороться с инфекцией независимо от того, насморк или лихорадка.

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