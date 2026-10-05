Як швидко здолати застуду без ліків: прості поради

З настанням холодної пори року зростає і кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції / © pixabay.com

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Специфічних ліків від вірусу застуди не існує, але ви можете полегшити симптоми та прискорити одужання вдома.

Про доступні методи пише видання The Washington Post.

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Коли в нашому організмі оселяється вірус, на боротьбу з ним стають дві системи: вроджений імунітет, який намагається позбавити організм від чужорідних клітин. Та набутий імунітет, що пригнічує ті патогени, досвід боротьби з якими вже є, а також запам’ятовує нових «ворогів», щоб у майбутньому бути до них готовим.

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Видання назвало три науково обґрунтовані способи заспокоїти горло, послабити кашель і допомогти організму швидше відновитися. І перший з них — це мед.

Мед

Дослідження показали, що мед може зменшувати частоту та інтенсивність кашлю. Багато з них були зосереджені на дітях, але важливо зазначити, що Американська академія педіатрії не рекомендує давати мед у будь-якій формі дітям віком до 1 року, оскільки він може містити спори бактерій, які здатні спричинити потенційно небезпечний для життя дитячий ботулізм.

За словами лікарки-терапевтки та доцентки Медичної школи Університету Еморі Шерон Бергквіст, можна приймати по чайній ложці меду кілька разів на день, щоб полегшити кашель і біль у горлі. Або можна додавати його до теплого чаю чи води, але що більше ви його розбавляєте, то менш ефективним він буде.

Сольовий розчин

Другий засіб від застуди, який можна використовувати в домашніх умовах і який рекомендують медики, — це сольовий розчик. Ним треба промивати носові ходи. Це може тимчасово полегшити закладеність носа та заспокоїти подразнені пазухи. Його рекомендує Американська академія отоларингології.

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Бергквіст сказала, що промивання сольовим розчином може допомогти зменшити густоту носових виділень, що також полегшити біль у горлі та зменшити сухість.

«Це не обов’язково значно полегшить закладеність носа, але я справді вважаю, що це дуже заспокоює, особливо у дітей, для яких можливості лікування, ймовірно, дещо більш обмежені», — зазначила вона.

Цинк

В одному з наукових оглядів на тему ефективності льодяників із цинком при застуді дослідники виявили, що вони скорочують закладеність носа приблизно на третину, а також на 22% знижують період чхання і наполовину — кашлю.

Дослідження підсумовує: якщо почати смоктати 80-міліграмові льодяники з цинком у першу добу появи симптомів застуди, це допоможе позбутися хвороби. Водночас важливе значення мають доза і тривалість лікування.

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Раніше ми писали про те, що правильне харчування і пиття води допомагають організму боротися з інфекцією незалежно від того, нежить це чи лихоманка.

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