- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 923
- Час на прочитання
- 2 хв
Чому в норвезьких будинках тепло навіть у найлютіші морози: чим вони опалюються
Чим опалюють норвезькі оселі, навіщо використовують теплові насоси та у чому секрет теплоізоляції.
Норвегія асоціюється із суворими зимами, снігом і сильними морозами, проте в норвезьких будинках зазвичай панує комфортне тепло. Секрет не лише в опаленні: теплоізоляція норвезьких будинків, вентиляція та правильне використання енергії відіграють не меншу роль. Водночас у країні є один особливо важливий ресурс, який значно впливає на спосіб опалення житла.
Раніше ми писали, чим опалюються фінські оселі й чому в них завжди тепло.
Чим опалюють будинки в Норвегії
Одним із найпоширеніших варіантів опалення в Норвегії є електроенергія. Країна має великі ресурси гідроенергії, тому електрика протягом тривалого часу була основою енергопостачання норвезьких домогосподарств.
У будинках використовують електричні обігрівачі, системи теплої підлоги, електричні котли та інші системи. Однак дедалі важливішу роль відіграють теплові насоси, які дають змогу отримувати багато тепла з відносно невеликої кількості спожитої електроенергії.
Особливо популярні повітряні теплові насоси. Вони забирають тепло з навколишнього повітря та переносять його всередину будинку. Навіть коли надворі холодно, сучасні системи можуть ефективно працювати за низьких температур.
Піч на дровах — традиція, яка досі працює
Попри сучасні технології, дров’яні печі та каміни залишаються важливою частиною норвезької культури опалення. У багатьох приватних будинках піч використовують як додаткове джерело тепла, особливо під час сильних холодів або перебоїв з електропостачанням.
Норвежці цінують не лише тепло від печі, а й можливість швидко прогріти приміщення. Сучасні печі мають значно вищу ефективність, ніж старі моделі, тому дають більше тепла від тієї самої кількості дров.
Головний секрет — будинок не випускає тепло
Навіть найкраще опалення не допоможе, якщо будинок швидко втрачає нагріте повітря. Тому в Норвегії велике значення приділяють енергоефективності будинку.
Стіни, дах і підлогу добре утеплюють, використовують якісні вікна та ретельно герметизують місця, через які може проникати холодне повітря. Це дозволяє зменшити тепловтрати й не витрачати зайву енергію на постійне обігрівання приміщення.
Важлива й вентиляція. У сучасних енергоефективних будинках використовують системи з рекуперацією тепла: повітря, яке виходить із приміщення, передає частину свого тепла свіжому повітрю, що надходить ззовні.
Чому норвезький досвід корисний для України
Норвезький підхід показує простий принцип: теплий будинок — це не лише потужне опалення, а комплексна система. Якщо добре утеплити стіни, дах і підлогу, усунути протяги, встановити енергоефективні вікна та правильно організувати вентиляцію, потреба в теплі зменшується.
Саме тому в Норвегії комфортна температура в будинку взимку залежить не від одного конкретного виду палива. Поєднання електроопалення, теплових насосів, дров’яних печей та якісної теплоізоляції дозволяє ефективно переживати навіть дуже холодну погоду.