Який режим прання найкращий: експерт назвав програму, яку можна використовувати для будь-яких речей

Найкращий режим прання

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Сучасні пральні машини пропонують стільки програм, що вибір іноді перетворюється на окреме завдання. Бавовна, синтетика, делікатне, ручне, інтенсивне, постільна білизна — для різних речей виробники передбачили різні налаштування.

Однак експерт із прання Патрік Річардсон, відомий як Laundry Evangelist та ведучий шоу HGTV «Laundry Guy», вважає, що більшості цих програм можна не приділяти стільки уваги. За його словами, для прання практично всього одягу він використовує один режим, розповідаємо, який саме.

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Який режим прання експерт вважає найкращим

Річардсон віддає перевагу режиму швидкого прання. На пральних машинах в Україні він може називатися «Швидке прання», «Експрес», «Швидко 15/30», Quick Wash або мати іншу схожу назву залежно від виробника. Зазвичай це короткий цикл, призначений для швидкого прання невеликої кількості речей.

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Свою позицію експерт пояснює доволі просто: такого циклу, за його словами, достатньо, щоб очистити речі, але водночас він не настільки довгий, щоб зайвий раз піддавати тканину механічному впливу.

Річардсон розповідав про це в подкасті HuffPost «Am I Doing It Wrong?». Він стверджує, що під час роботи над своєю книжкою «Laundry Love» досліджував питання тривалості прання та дійшов висновку, що навіть дуже брудні речі можна очистити на експрес-програмі.

Тому довший цикл, на його думку, далеко не завжди означає чистіший одяг.

Чому довге прання може бути зайвим

Що довше речі перебувають у барабані, то довше вони зазнають механічного впливу. Річардсон звертає увагу, що тривалі програми можуть посилювати зношування тканини.

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Крім того, довше прання може передбачати більші витрати води та електроенергії. Саме тому експерт вважає короткий цикл не тільки зручним, а й більш ощадливим варіантом.

На його думку, сучасні пральні машини, тканини та мийні засоби вже суттєво відрізняються від тих, для яких колись створювали численні спеціальні програми.

Річардсон пояснює, що раніше окремі цикли на кшталт програм для об’ємної постільної білизни або санітарного прання мали більше практичного значення. Технології змінилися, однак звичка користуватися великою кількістю режимів залишилася.

Експерт навіть зазначає: якби він сам створював пральну машину, то залишив би фактично одну кнопку — швидке прання у теплій воді. Йдеться про режим Warm, тобто прання у воді середньої температури між холодною та гарячою.

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Чи можна завантажувати повний барабан

Під час швидкого прання не варто повністю завантажувати барабан. Для такого режиму краще заповнювати пральну машину приблизно наполовину.

Річ у тім, що короткий цикл дає речам менше часу на прання та полоскання. Якщо щільно заповнити барабан, одяг може випратися гірше.

Тому експрес-режим найкраще використовувати для невеликої кількості речей. Якщо ж накопичилося багато одягу, краще вибрати звичайну програму, розраховану на повноцінне завантаження.

Скільки прального засобу потрібно

Ще одна помилка, на яку звертає увагу Річардсон, — надмірна кількість прального засобу. За словами експерта, не потрібно автоматично наливати повний ковпачок до позначки, яку рекомендує виробник. Він вважає, що для прання достатньо приблизно двох столових ложок засобу.

Для експрес-циклу Good Housekeeping рекомендує використовувати приблизно половину звичайної дози рідкого прального засобу, оскільки під час короткої програми машина використовує менше води. Для такого циклу рекомендують саме рідкий, а не порошковий засіб. Через коротку тривалість циклу порошок може не встигнути повністю розчинитися, особливо за невисокої температури, і залишити сліди на речах.

Надлишок мийного засобу не обов’язково робить речі чистішими. А рекомендація Річардсона використовувати його менше має ще одну очевидну перевагу — однієї упаковки вистачатиме на більшу кількість прань.

Чому експерт радить швидке прання

Однією з переваг швидкого режиму Річардсон називає економію ресурсів. Оскільки цикл триває менше часу, за його словами, на прання витрачається менше води та електроенергії.

Коротше прання також означає, що речі проводять менше часу в барабані та зазнають менш тривалого механічного впливу. Річардсон вважає, що це допомагає зменшити зношування тканини.

Саме тому експерт не бачить сенсу без потреби прати одяг годинами, якщо короткого циклу достатньо для його очищення. Він віддає перевагу швидкому пранню в теплій воді та вважає такий підхід простішим і ощадливішим.

У швидкого прання є один недолік

Якщо постійно користуватися лише короткими циклами за невисокої температури, пральній машині може знадобитися додатковий догляд.

Регулярне швидке прання за невисокої температури може з часом призвести до появи затхлого запаху в машині. Це пов’язано з тим, що всередині можуть накопичуватися бактерії та пліснява. Щоб запобігти цьому, приблизно раз на кілька тижнів рекомендують запускати порожню пральну машину на гарячому циклі без мийного засобу.

Крім того, варто регулярно очищати лоток для прального засобу та гумовий ущільнювач дверцят. У цих місцях часто затримуються волога й забруднення, що також може сприяти появі неприємного запаху.

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