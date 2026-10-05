Драпатий передав до РНБО стратегічний «план війни» — ЗМІ

Драпатий / © Офіс президента України

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Команда командувача Сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого підготувала стратегічний документ, який визначає бачення подальших дій української армії. План уже кілька тижнів перебуває на розгляді Ради національної безпеки і оборони.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на двох високопоставлених співрозмовників.

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За даними видання, йдеться про документ, який має сформувати довгострокове стратегічне бачення ведення війни та відповісти на ключове питання: що саме і в які терміни має зробити українська армія для збереження держави.

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Необхідність такого плану раніше неодноразово обговорювали українські командири. Вони наголошували, що війську важливо розуміти не лише поточні завдання, а й кінцеву мету війни та подальший напрямок руху.

«Нам потрібна велика стратегія, років на 30, щоб ми як командири розуміли, куди нам рухатися», — розповів «Українській правді» один із керівників корпусів.

Водночас документ стосується не лише загального стратегічного бачення. У ньому порушуються й конкретні питання організації оборони. Зокрема, йдеться про доцільність перебування військовослужбовців на першій лінії, де частина з них виконує функції спостереження та розвідки, але водночас має обмежені можливості безпосередньо вступати в бій.

Таким чином, запропонований план має не лише окреслити довгострокові цілі українського війська, а й запропонувати підходи до зміни окремих принципів ведення оборони.

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Як ми писали, Драпатий ініціював кадровий аудит у Генштабі ЗСУ, щоб на ключових посадах залишалися офіцери з актуальним бойовим досвідом. Частину військових, які з 2022 року не виконували бойових завдань у складі бойових підрозділів, можуть направити до війська, а їхні місця в Генштабі — передати офіцерам із практичним досвідом. Також військові, які вже мають право на пенсію або звільнення, мали визначитися зі своїм подальшим проходженням служби. Рішення Драпатого, за даними джерела, викликало спротив серед частини офіцерів.

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