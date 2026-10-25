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Робота була, але жити стало страшно: українка назвала три причини виїзду з Польщі
Рік у Польщі закінчився виїздом: блогерка розповіла, чому не витримала життя в цій країні.
Блогерка Наталія Пірус розповіла про три причини, через які вона з хлопцем покинули Польщу.
Про це дівчина поділилася у Tik-Tok.
Проблеми з безпекою та зростання ксенофобії у Польщі
Попри те, що у Польщі вона знайшла роботу та почала розвивати власний блог, Наталя зіткнулася з проблемами, які суттєво вплинули на її психологічний стан. Серед головних причин повернення вона назвала страх через ксенофобію, труднощі з легалізацією та постійну тривогу.
Чому ми «спер**ляли» з Польщі після року життя тут? Це відео буде корисне людям, які зараз планують переїзд і розглядають для себе цю країну. В ній однозначно є дуже багато плюсів, але через мінуси, які я зараз перечислю, ми прийняли таке рішення. І перший, який я вже могла згадати, — це безпека. Мене, слава Богу, тут ніхто не ксенофобив, але я була свідком таких моментів. І від цього, і від новин у мене, як тривожника з’явились сильні страхи», — розповідає українка.
Наталія зізналася, щр боялась гуляти сама по вулиці, ходити по магазинах, спілкуватись по телефону на вулиці і навіть говорити з подружкою в кафе українською мовою.
«В останні місяці літа я ходила по вулиці і намагалась зчитати людей, щоб зрозуміти, що мені від них чекати. А після побиття пари в Вроцлаві я вже навіть з хлопцем в магазині старалась говорити шепотом. Я особисто знаю дуже багато класних поляків, але, на жаль, наративи від влади в них зараз саме такі, тому і прогресує ця ксенофобія», — зазначає блогерка.
Проблеми з легалізацією та невизначеність
Другою причиною українка назвала складнощі з легалізацією перебування в Польщі. Вони жили в країні на підставі тимчасового захисту, через що, за словами блогерки, постійно відчували невизначеність щодо майбутнього.
Особливо важким для неї став випадок, коли під час поїздки автобусом до України посеред Польщі в неї перестав діяти PESEL.
«Щоб отримати карту сталого побуту, тут треба чекати купу років, потратити купу нервів, ну або заплатити комусь гроші і теж чекати купу років», — відверто визнає дівчина.
Постійна тривога та відсутність мотивації
Третю причину блогерка усвідомила вже після виїзду з Польщі. Вона розповіла, що протягом усього часу за кордоном жила з постійним відчуттям тривоги та очікуванням, що може статися щось погане.
«Я постійно жила в очікуванні, що от зараз щось станеться погане, і дуже надіялась, що ще трохи — і ми повернемося додому», — поділилася жінка.
За її словами, це відчуття зберігалося навіть попри те, що в Польщі вона знайшла роботу та почала розвивати блог.
Водночас українка підсумувала, що цей досвід загартував її та зробив сильнішою, тож тепер потенційна еміграція до інших країн її більше не лякає.
В яку саме країну вона переїхала, блогерка пообіцяла розповісти у наступних відео.
Раніше ми писали, що в Польщі побили 15-річного підлітка та його друга з України за те, що вони розмовляли українською. Подібний інцидент стався у міському автобусі в Більсько-Білій. Поляк, який, як пізніше з’ясувалося, був місцевим водієм автобуса, робив образливі та ксенофобські коментарі щодо українських дівчат.