Робота була, але жити стало страшно: українка назвала три причини виїзду з Польщі

Ксенофобія, проблеми з документами та постійний страх: українка пояснила, чому покинула Польщу / © ТСН.ua

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Блогерка Наталія Пірус розповіла про три причини, через які вона з хлопцем покинули Польщу.

Про це дівчина поділилася у Tik-Tok.

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Проблеми з безпекою та зростання ксенофобії у Польщі

Попри те, що у Польщі вона знайшла роботу та почала розвивати власний блог, Наталя зіткнулася з проблемами, які суттєво вплинули на її психологічний стан. Серед головних причин повернення вона назвала страх через ксенофобію, труднощі з легалізацією та постійну тривогу.

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Чому ми «спер**ляли» з Польщі після року життя тут? Це відео буде корисне людям, які зараз планують переїзд і розглядають для себе цю країну. В ній однозначно є дуже багато плюсів, але через мінуси, які я зараз перечислю, ми прийняли таке рішення. І перший, який я вже могла згадати, — це безпека. Мене, слава Богу, тут ніхто не ксенофобив, але я була свідком таких моментів. І від цього, і від новин у мене, як тривожника з’явились сильні страхи», — розповідає українка.

Наталія зізналася, щр боялась гуляти сама по вулиці, ходити по магазинах, спілкуватись по телефону на вулиці і навіть говорити з подружкою в кафе українською мовою.

«В останні місяці літа я ходила по вулиці і намагалась зчитати людей, щоб зрозуміти, що мені від них чекати. А після побиття пари в Вроцлаві я вже навіть з хлопцем в магазині старалась говорити шепотом. Я особисто знаю дуже багато класних поляків, але, на жаль, наративи від влади в них зараз саме такі, тому і прогресує ця ксенофобія», — зазначає блогерка.

Проблеми з легалізацією та невизначеність

Другою причиною українка назвала складнощі з легалізацією перебування в Польщі. Вони жили в країні на підставі тимчасового захисту, через що, за словами блогерки, постійно відчували невизначеність щодо майбутнього.

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Особливо важким для неї став випадок, коли під час поїздки автобусом до України посеред Польщі в неї перестав діяти PESEL.

«Щоб отримати карту сталого побуту, тут треба чекати купу років, потратити купу нервів, ну або заплатити комусь гроші і теж чекати купу років», — відверто визнає дівчина.

Постійна тривога та відсутність мотивації

Третю причину блогерка усвідомила вже після виїзду з Польщі. Вона розповіла, що протягом усього часу за кордоном жила з постійним відчуттям тривоги та очікуванням, що може статися щось погане.

«Я постійно жила в очікуванні, що от зараз щось станеться погане, і дуже надіялась, що ще трохи — і ми повернемося додому», — поділилася жінка.

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За її словами, це відчуття зберігалося навіть попри те, що в Польщі вона знайшла роботу та почала розвивати блог.

Водночас українка підсумувала, що цей досвід загартував її та зробив сильнішою, тож тепер потенційна еміграція до інших країн її більше не лякає.

В яку саме країну вона переїхала, блогерка пообіцяла розповісти у наступних відео.

Раніше ми писали, що в Польщі побили 15-річного підлітка та його друга з України за те, що вони розмовляли українською. Подібний інцидент стався у міському автобусі в Більсько-Білій. Поляк, який, як пізніше з’ясувалося, був місцевим водієм автобуса, робив образливі та ксенофобські коментарі щодо українських дівчат.

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