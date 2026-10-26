"Реал" з Луніним вирвав перемогу над "Барселоною" в Ель Класико

Андрій Лунін / © Associated Press

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Мадридський "Реал" на виїзді обіграв "Барселону" в центральному матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні завершився з рахунком 1:2.

"Вершкові" відкрили рахунок в Ель Класико наприкінці першого тайму — голом на 41-й хвилині відзначився Кіліан Мбаппе.

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Після перерви "синьо-гранатові" відігралися — на 61-й хвилині Рафінья забив з передачі Педрі.

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Однак під завісу гри підопічні Жозе Моурінью зуміли вирвати перемогу — на 87-й хвилині Мбаппе оформив дубль. Асист зробив Едуардо Камавінга.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів на полі весь матч, зробивши 5 сейвів — для 27-річного українця це був перший поєдинок за мадридців цього сезону.

Основний воротар "Королівського клубу", бельгієць Тібо Куртуа, не потрапив до заявки на гру через грип.

Варто зазначити, що на лавці запасних "Реала" матч провів ще один українець, 19-річний голкіпер Ілля Волошин.

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"Барселона" вперше втратила очки в нинішньому Ла Ліги. Підопічні Гансі Фліка (27 балів), незважаючи на поразку, продовжують лідирувати в турнірній таблиці Примери.

"Реал" (24 пункти) після перемоги залишився на третьому місці у чемпіонаті Іспанії.

У наступному турі "Барселона" 31 жовтня прийме "Алавес", а "Реал" 1 листопада на виїзді зустрінеться з "Расінгом".

Раніше повідомлялося, що "Реал" оформив неймовірний камбек і вирвав перемогу над "Ромою" в Лізі чемпіонів.

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