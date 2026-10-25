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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Шахтар — Динамо: букмекери зробили прогноз на матч 1/8 фіналу Кубка України

Гранди українського футболу позмагаються за путівку до чвертьфіналу турніру.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Шахтар" — "Динамо"

"Шахтар" — "Динамо" / © ФК Динамо Київ

У вівторок, 27 жовтня, донецький "Шахтар" і київське "Динамо" зустрінуться в матчі 1/8 фіналу Кубка України сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на "Арені Львів" у Львові. Гра розпочнеться о 18:00.

В 1/16 фіналу турніру гранди українського футболу перемогли представників Другої ліги: "Шахтар" розгромив "Вільхівці" (3:0), а "Динамо" здолало вінницьку "Ниву" (1:0).

Прогноз букмекерів на матч Шахтар — Динамо

Фаворитом матчу букмекери вважають "Шахтар". На прохід "гірників" до чвертьфіналу можна поставити з коефіцієнтом 1,68. Підсумковий тріумф "Динамо" — 4,70.

Згідно з регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробиватиметься серія пенальті — без додаткових таймів.

Зазначимо, що у попередньому розіграші Кубка України "біло-сині" та "гірники" також зустрілися вже на стадії 1/8 фіналу. Тоді "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Шахтарем" з рахунком 2:1.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" з новим тренером обіграло "Кудрівку" в матчі УПЛ.

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