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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
206
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2 хв

"Шахтар" розгромив "Вільхівці" та вийшов до 1/8 фіналу Кубка України

"Гірники" не мали проблем у поєдинку проти аутсайдера Другої ліги.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" розгромив "Вільхівці" з однойменного села Закарпатської області в матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Вільхівці-Арена-Парк" у селі Вільхівці завершився з рахунком 0:3.

"Гірники" відкрили рахунок на 30-й хвилині зустрічі — Єгор Назарина красивим дальнім ударом зі штрафного відправив м'яч у ліву "дев'ятку".

На 44-й хвилині підопічні Арди Турана подвоїли свою перевагу — Габріель Карвалью скористався передачею Іраклі Азарова з лівого флангу й низом точно пробив у дальній кут.

У другому таймі "помаранчево-чорні" довели справу до розгрому — на 72-й хвилині Віктор Цуканов успішно зіграв на добиванні, вколотивши м'яч під поперечину.

Таким чином, "Шахтар" вийшов до 1/8 фіналу Кубка України, а "Вільхівці" припинили свій шлях у турнірі.

Огляд матчу "Вільхівці" — "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Для "Шахтаря" це був перший матч у поточному розіграші Кубка України, тоді як "Вільхівці" стартували з 1/32 фіналу, де сенсаційно перемогли представника УПЛ — одеський "Чорноморець" (1:0).

Наразі "Шахтар" посідає друге місце в УПЛ, маючи 15 очок після шести зіграних матчів. Підопічні Турана за додатковими показниками поступаються лише "Поліссю", яке завдало "помаранчево-чорним" єдиної поразки цього сезону (0:2).

У попередньому матчі "Шахтар" розібрався з "Чорноморцем" (2:0) у межах шостого туру УПЛ. Перед цим донецький клуб стартував у Лізі чемпіонів бойовою нічиєю проти нідерландського ПСВ (1:1).

Наступний матч "Шахтар" зіграє у неділю, 20 вересня, проти ЛНЗ у межах 7-го туру УПЛ. Поєдинок на "Арені Львів" у Львові розпочнеться о 18:00.

"Вільхівці" перебувають на останній позиції у групі A турнірної таблиці Другої ліги, набравши 2 очки за п'ять матчів. У попередньому поєдинку команда із Закарпатської області програла клубу "Дністер" Заліщики (0:2) у межах шостого туру Другої ліги.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України стало київське "Динамо", яке у фіналі перемогло "Чернігів" (3:1).

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